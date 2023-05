Vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne : Qui a survécu au crash de 1972 ?

UN VOL de passagers est resté bloqué pendant des mois après que son avion s’est écrasé dans une montagne.

Afin de résister à l’épreuve, les survivants du vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne ont eu recours au cannibalisme.

Le survivant uruguayen du crash du vol 571, Ramón Sabella, photographié après avoir été sauvé des Andes Crédit : AP

Qui a survécu au crash du vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne en 1972 ?

Sur les 45 passagers qui ont embarqué sur le vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne, seules 16 personnes ont survécu à l’accident dans les Andes.

Les 16 survivants qui ont vécu pour raconter l’histoire comprennent:

Roberto Canessa

Nando Parrado

Carlos Paez Rodríguez

José Pedro Algorta

Alfredo « Pancho » Delgado

Daniel Fernandez

Roberto « Bobby » François

Roy Harley

José « Coche » Luis Inciarte

Álvaro Mangino

Javier Méthol

Ramon Sabella

Adolfo « Fito » Strauch

Eduardo Strauch

Antonio « Tintin » Vizintín

Gustave Zerbino

« Je suis condamné à raconter cette histoire pour toujours, tout comme les Beatles doivent toujours chanter Yesterday », a déclaré le passager Carlos Páez Rodriguez au Sunday Times.

Tout en évoquant l’accident, les passagers survivants se sont souvenus des mesures qu’ils avaient prises pour vivre pour être secourus.

Un autre passager survivant, Ramón Sabella, a également commenté : « Nous nous sommes promis que si l’un de nous mourait, les autres seraient obligés de manger son corps.

« Bien sûr, l’idée de manger de la chair humaine était terrible, répugnante.

« C’était dur à mettre dans la bouche mais on s’y est habitué.

« Dans un sens, nos amis ont été parmi les premiers donneurs d’organes au monde – ils nous ont aidés à nous nourrir et à nous maintenir en vie. »

Le survivant Roberto Canessa a raconté dans le documentaire Stranded de Gonzalo Arijón : « Nous avons été forcés de faire des choix que nous n’aurions jamais faits auparavant.

« Nous avons aussi vu que nous nous éloignions progressivement du monde que nous avions connu.

« À ce moment-là, nous faisions un saut dans l’inconnu, dans l’incertitude.

Roberto Canessa, survivant du crash du vol Uruguay 571, photographié avec la police chilienne le 23 décembre 1972 Crédit : AP

« Nous n’avions aucune idée si nous avions atteint un niveau de civilisation terriblement sophistiqué ou si nous étions en train de devenir des sauvages primitifs. »

Combien de temps les survivants sont-ils restés bloqués ?

Le 13 octobre 1972, le vol 571 s’écrase dans les montagnes des Andes et reste bloqué pendant 72 jours.

Le 23 décembre 1972, les 16 survivants ont été secourus après que Canessa, Parrado et Vizintín aient traversé le paysage enneigé pour trouver de l’aide.

Pendant 10 jours, le trio a marché jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de signaler trois hommes à cheval lorsqu’ils ont atteint Río Azufre.

Après avoir pris contact avec les muletiers, les hommes ont alerté la police de Puente Negro sur les survivants de l’accident d’avion.

La police a transmis la nouvelle au commandement de l’armée à San Fernando et à Santiago.

Parrado et Canessa ont été localisés et amenés à Los Maitenes de Curicó.

Le 22 décembre, une équipe de recherche et de sauvetage a pu localiser le reste des passagers.

Le 22 mai 2023, l’accident d’avion du vol uruguayen 571 est revécu dans un épisode d’ABC 20/20 intitulé Prisoners of the Snow.

Ce lundi-là, Prisoners of the Snow devrait être diffusé à 21 h HNE via le réseau susmentionné.

Le présentateur de l’émission, Chris Connelly, recueille des témoignages de première main de ceux qui ont été impliqués dans la tragédie.

Parrado, Canessa, Páez-Rodríguez, Eduardo Strauch et Roy Harley donnent des interviews exclusives et partagent leur version de ce qui s’est passé dans les Andes.

