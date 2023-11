Voix rauque, la toux peut être le signe d’un reflux laryngopharyngé

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Il y a quelques années, alors qu’Alicia Ault attendait de consulter un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, elle a regardé une vidéo sur reflux laryngopharyngé (LPR). Soudain, sa voix rauque, sa toux nocturne et ses difficultés à avaler prirent un sens. “Alors qu’ils ressentaient les symptômes, je pensais: ‘J’ai ça, j’ai ça, j’ai beaucoup de ça, et personne ne m’en a jamais parlé, jamais'”, a déclaré Ault, un écrivain indépendant à St. Petersburg, en Floride, qui pensait que l’asthme ou la sinusite étaient à l’origine de ses problèmes. Soupçonnant LPR, le personnel ORL lui a montré la vidéo.

Le LPR peut provoquer un enrouement, de la toux, une sensation de brûlure et du mucus dans la gorge, des difficultés à avaler, de brefs spasmes des cordes vocales et un mauvais goût dans la bouche au réveil.

Surnommé « reflux silencieux » parce qu’il ne s’accompagne pas toujours des symptômes traditionnels du reflux gastro-œsophagien (RGO) mieux connu, le LPR peut passer inaperçu. Si elle n’est pas traitée, la LPR peut provoquer des infections fréquentes de la gorge et des sinus, une irritation chronique de la voix et de la gorge et des lésions des cordes vocales.

Commun, mais moins connu que le RGO

On estime que 10 pourcent des personnes qui consultent un spécialiste de la gorge souffrent de LPR.

Chez les personnes atteintes de cette maladie, l’acide et les enzymes digestives remontent dans le larynx et le pharynx – la cavité entre le nez et la bouche – par l’œsophage ; en revanche, dans le cas du RGO, le contenu de l’estomac se déplace vers plutôt le bas de l’œsophage. Les personnes atteintes de RGO souffrent souvent de brûlures d’estomac, d’indigestion et de douleurs abdominales hautes ou thoraciques. Les symptômes des deux affections peuvent se chevaucher, mais ce n’est pas toujours le cas.

Les deux sont traités avec des antiacides et un régime alimentaire faible en acide, ainsi que des changements de mode de vie. (Voir une liste de changements de régime et de mode de vie ci-dessous.)

Des études ont trouvé un lien entre le LPR et l’asthme, la pneumonie et la bronchectasie, qui provoquent l’élargissement et le relâchement des tubes transportant l’air dans et hors des poumons. L’un des effets les plus frustrants mais rares du LPR peut être son effet sur la voix.

« Si la voix devient très rauque, cela peut affecter [the patient’s] capacité de travailler parfois », a déclaré Claudio Milstein, directeur du Voice Center de l’Institut de la tête et du cou de la Cleveland Clinic, qui recommande généralement une thérapie vocale aux patients souffrant d’enrouement. Et les raclements de gorge fréquents peuvent être « ennuyeux » pour la personne souffrant de LPR et son entourage.

Milstein a déclaré que l’un des symptômes les plus effrayants du LPR est le laryngospasme, dans lequel une goutte d’acide pénètre dans la gorge et la gorge se ferme en réponse.

« Les patients ne peuvent pas respirer et c’est vraiment effrayant. … C’est généralement de courte durée, mais les patients ont l’impression que cela dure des heures et passent en mode panique », a déclaré Milstein, qui est également professeur d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à la Cleveland Clinic Lerner et à la Case Western Reserve University School of Medicine. Il a dit qu’il voyait des patients trois ou quatre fois par mois présentant ce symptôme. Milstein utilise une modification du comportement, un régime alimentaire et des médicaments pour traiter la LPR, et il a déclaré que ses patients s’amélioraient généralement en quelques mois.

Pourquoi le diagnostic peut être difficile

Les symptômes de la LPR peuvent imiter d’autres maladies, ce qui rend le diagnostic difficile. Si vous pensez en être atteint, contactez votre médecin traitant ou un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge.

Les gastro-entérologues et les ORL diagnostiquent généralement la LPR en fonction des symptômes, et les ORL utilisent également souvent des laryngoscopies (un processus dans lequel un mince tube équipé d’une caméra est inséré dans le nez pour examiner le larynx ou la boîte vocale), principalement pour exclure les polypes, les tumeurs et paralysie des cordes vocales.

Les tests oraux de pepsine salivaire, qui mesurent la quantité de pepsine, une enzyme digestive, dans la salive, peuvent aider à diagnostiquer la LPR, mais ne sont pas encore largement disponibles. De plus, la surveillance du pH peut mesurer la quantité d’acide pénétrant dans l’œsophage, ce qui est utile pour diagnostiquer à la fois le RGO et le LPR.

Les médecins recherchent toujours tests de diagnostic LPR fiables.

Lee Akst, professeur agrégé d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, a déclaré qu’il pensait que le reflux était surdiagnostiqué.

“Je pense que l’erreur que notre domaine a commise est que nous nous sommes appuyés sur le reflux comme un diagnostic magique pour expliquer chaque problème de gorge”, a-t-il déclaré.

Le médecin d’Ault lui a prescrit un régime strict peu acide, ainsi que du Prilosec deux fois par jour et un produit à base d’alginate naturel. Il a également suggéré des rinçages nasaux avec un stéroïde doux mélangé à la solution saline. Environ deux mois après avoir effectué les changements, ses symptômes de reflux ont largement disparu.

“Sa recommandation était d’arrêter de manger et de boire presque tout ce qui m’intéressait : du café, du vin, des tomates, des baies, vous seriez surpris de ce qui contient de l’acide”, a déclaré Ault, 59 ans.

Megha Ramani, avocate spécialisée en gestion de patrimoine et étudiante en musique classique hindoustani, a apporté des changements majeurs à son mode de vie après son diagnostic posé par un médecin de Londres. Même si les médicaments ont aidé, Ramani, 39 ans, souffrait toujours d’enrouement. «J’ai littéralement presque perdu ma voix», a-t-elle déclaré.

Elle a consulté un médecin ayurvédique, qui lui a suggéré de limiter ses aliments acides et épicés pendant un certain temps, de manger des fruits et légumes frais de saison et cultivés localement et de prendre des plantes médicinales. Le livre “Le régime Acid Watcher» de Jonathan Aviv, chirurgien ORL à New York, l’a également aidée, et elle a trouvé le soutien du Fondation internationale pour les troubles gastro-intestinaux.

Elle a également commencé à faire du yoga, du Pilates et des exercices de respiration, ainsi qu’à marcher, et a perdu du poids. “J’ai supprimé beaucoup d’aliments transformés de mon alimentation, je faisais régulièrement de l’exercice et, comme ma voix était affectée, on m’a recommandé une thérapie orthophonique”, a déclaré Ramani. « On m’a dit que je ne respirais pas correctement, alors on m’a appris à faire des exercices de respiration. »

Ruth E. Thaler-Carter, écrivaine et rédactrice indépendante à Saint-Louis, a réduit le chili, la sauce à spaghetti et la pizza que son mari adorait, ainsi que les agrumes. Elle a également perdu environ 40 livres et utilisait un oreiller spécial pour relever la tête la nuit. En tant que conférencière fréquente, elle devait se débarrasser de la toux lancinante et de l’enrouement.

Les deux choses auxquelles elle ne pouvait pas abandonner complètement étaient le café et le chocolat. Mais elle a trouvé des moyens de réduire sa consommation en optant pour une cafetière plus petite afin de se faire croire qu’elle buvait autant de café qu’avant et de couper son chocolat, pour l’empêcher de manger une barre chocolatée entière.

“C’est une combinaison, je pense, de créativité et d’une certaine maîtrise de soi”, a déclaré Thaler, 70 ans. LPR “affectait mon sommeil et mon confort général, donc tout ce que je pouvais faire pour l’améliorer en valait la peine, même si cela signifiait un petit sacrifice.

Modifications recommandées du régime alimentaire et du mode de vie

La LPR est fréquemment traitée avec des bloqueurs d’acide, un régime alimentaire faible en acide et des changements de mode de vie, notamment :

Arrêter de fumer.

Limiter la consommation d’alcool.

Perdre du poids et augmenter l’exercice.

Éviter de manger moins de trois heures avant le coucher.

Surélever la tête de son lit ou utiliser un oreiller incliné.

Les médecins recommandent également de prendre du Gaviscon ou des alginates d’algues brunes et, dans certains cas, du Baclofène, un relaxant musculaire.