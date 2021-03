Yair Lapid, le politicien centriste et ancienne célébrité médiatique, est devenu le chef de l’opposition le plus puissant d’Israël, mais il semble, du moins pour l’instant, ne pas avoir atteint son objectif de former une coalition libérale qui pourrait évincer le Premier ministre Benjamin Netanyahu du pouvoir. Les sondages à la sortie ont projeté que son parti avait remporté 16 à 18 sièges au Parlement de 120 sièges et que le bloc plus large des partis anti-Netanyahu avait remporté 59 sièges. Mais il est composé de partis idéologiquement divers aux agendas contradictoires qui auraient du mal à travailler ensemble. D’après les sondages de sortie, M. Netanyahu semble avoir un chemin plus facile vers le pouvoir. Dans son désir de renverser M. Netanyahu, M. Lapid a fait ce que de nombreux politiciens considèrent impensable. M. Lapid a promis qu’il n’insisterait pas pour assumer le poste de premier ministre si cela s’avérait un obstacle à l’éviction de son adversaire. La proposition a montré un niveau d’humilité rarement vu dans la politique israélienne – ou presque dans n’importe quel théâtre politique. Mais ce n’était pas simplement un acte de noblesse oblige. M. Lapid était bien conscient des difficultés qu’il risquait de rencontrer pour amener certains des autres partis opposés à M. Netanyahu à le soutenir en tant que chef d’une coalition alternative.

Deux des partenaires potentiels de la coalition de M. Lapid, Gideon Saar, un ancien ministre conservateur qui a récemment quitté le Likud de M. Netanyahu, et Naftali Bennett, chef du parti de droite Yamina, se considéraient comme des candidats au poste de Premier ministre, malgré leur taille relativement modeste. de leurs partis. M. Bennett s’est engagé avant les élections à ne pas siéger dans un gouvernement dirigé par M. Lapid, qu’il considère comme trop de gauche. M. Saar a dit qu’il serait prêt à se relayer avec M. Lapid pour diriger le gouvernement. M. Netanyahu a axé sa propre campagne comme un affrontement contre M. Lapid, lancer la course comme une course entre la droite et la gauche et le rejeter comme un poids léger. M. Lapid a mené une campagne silencieuse axée sur les appels à la préservation de la démocratie libérale et à contrecarrer l’objectif déclaré de M. Netanyahu de former un gouvernement composé de partis de droite et religieux, en s’appuyant sur les rabbins ultra-orthodoxes et l’extrême droite. S’adressant aux militants du parti avant les élections, M. Lapid a décrit la coalition au pouvoir que M. Netanyahu voulait former et qu’il voulait empêcher, comme «un gouvernement extrémiste, homophobe, chauvin, raciste et antidémocratique». Il a ajouté: «C’est un gouvernement où personne ne représente les travailleurs, les gens qui paient des impôts et croient en l’état de droit.» M. Lapid a également appelé à protéger le pouvoir judiciaire contre M. Netanyahu, qui est actuellement jugé pour corruption et qui, avec ses alliés de droite et religieux, a l’intention de restreindre les pouvoirs de la Cour suprême.