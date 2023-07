Voitures volantes et fête d’anniversaire d’un an : ce que Trump a promis s’il gagne en 2024

Du déchaînement d’une flotte de voitures volantes à l’exécution de trafiquants de drogue, Donald Trump n’a pas hésité à parler de sa vision peu orthodoxe de l’Amérique alors qu’il cherche à reprendre la Maison Blanche.

L’ancien président et candidat républicain de premier plan pour 2024 – parfois accusé de manquer d’une philosophie politique claire – a expliqué dans des discours et une série de vidéos politiques « Agenda 47 » comment il gouvernerait.

Souvent minces sur les détails, les déclarations accrocheuses forment l’épine dorsale d’une plate-forme qui, selon Trump, « rendra l’Amérique grande et glorieuse à nouveau ».

Les critiques disent que cela explique pourquoi il ne devrait jamais être autorisé à retourner au bureau ovale en tant que 47e président du pays.

‘Les Jetsons’ revisités ?

L’une des propositions les plus frappantes de Trump est un concours pour concevoir jusqu’à 10 « villes de la liberté » à la pointe de la technologie – à peu près la taille de Washington – sur des terres fédérales.

Construits autour de « ruches industrielles » de pointe regorgeant d’usines, ces pôles d’innovation représenteraient un « saut quantique dans le niveau de vie américain ».

Trump envisage des navetteurs se déplaçant dans des voitures volantes en écho à « The Jetsons », le dessin animé de l’ère spatiale des années 1960 sur une famille vivant dans un avenir automatisé à bouton-poussoir.

Fête d’anniversaire toute l’année

Trump a proposé un «salut à l’Amérique», honorant le 250e anniversaire de la déclaration d’indépendance, avec «une année entière de festivités à travers le pays» du Memorial Day 2025 au 4 juillet 2026.

« Je travaillerai avec les 50 gouverneurs, républicains et démocrates, pour créer la Great American State Fair, une exposition unique d’un an présentant des pavillons des 50 États », a-t-il déclaré. « Ce sera quelque chose. »

Une utopie américaine

Trump veut lancer « une grande campagne d’embellissement » pour améliorer les villes américaines, rendant les rues plus agréables pour les Américains ordinaires.

Le républicain, dont l’hôtel de Las Vegas a été nommé l’un des gratte-ciel les plus laids du monde par Architectural Digest, dit qu’il veut remplacer les bâtiments grotesques par une architecture classique « magnifique ».

Les rues seraient renommées en l’honneur des « grands patriotes américains » tandis que les sans-abri, menacés d’arrestation, seraient envoyés dans des villes de tentes sur « de grandes parcelles de terrain bon marché ».

Une nouvelle guerre contre la drogue…

L’ancien président a promis de désigner les cartels mexicains comme des organisations terroristes étrangères et d’imposer la peine de mort aux trafiquants de drogue et aux trafiquants d’êtres humains.

L’ancien président a gracié plusieurs revendeurs pendant son séjour à la Maison Blanche et a eu du mal à saisir l’apparente contradiction lors d’une interview de Fox News à la mi-juin.

Il s’est vanté d’avoir gracié une condamnée qui était en prison depuis 21 ans pour son implication dans un réseau de cocaïne, et s’est énervé lorsque le réseau a souligné qu’elle aurait été exécutée dans le cadre de sa nouvelle politique.

…Mais pardon pour les émeutiers

Trump a promis de gracier « une grande partie » des émeutiers emprisonnés après l’assaut meurtrier de 2021 contre le Capitole américain.

Plus de 600 de ses partisans ont été condamnés pour la pire attaque contre le siège de la démocratie américaine en deux siècles – avec quelque 140 policiers blessés avec des mâts de drapeau, des battes de baseball et du gaz poivré.

Les accusations vont de l’intrusion à l’entrave au gouvernement et au complot séditieux.

Stop-and-frisk obligatoire

Trump dit qu’il exigerait que la police applique le « stop-and-frisk », la pratique consistant à détenir et à fouiller des civils à la recherche d’armes et de drogues.

Déclarée inconstitutionnelle par un tribunal fédéral en 2013, la tactique est largement critiquée pour sa discrimination à l’encontre des minorités raciales.

Trump dit qu’il déploierait également la Garde nationale « pour rétablir la loi et l’ordre » dans les villes libérales et enquêterait sur les « procureurs marxistes radicaux » refusant de punir le désordre.

Guerres culturelles

Trump a pesé sur la plupart des problèmes dits de « guerre culturelle » qui polarisent les Américains, de l’avortement, des droits des transgenres et du contrôle des armes à feu à l’enseignement de l’histoire raciste de l’Amérique.

Le candidat a déclaré qu’il réprimerait les médecins fournissant des soins d’affirmation de genre aux mineurs et les « communistes aux cheveux roses » poussant la théorie critique de la race ou le matériel politique « inapproprié » dans les écoles.

Trump créerait également un nouveau crédit d’impôt, a-t-il dit, pour rembourser les enseignants pour les armes à feu dissimulées et la formation, alors que le pays fait face à un torrent de fusillades de masse.

Immigration

Après des années de promesses non tenues, on ne parle plus du « mur le plus magnifique que vous ayez jamais vu », s’étendant sur 1 000 miles (1 600 kilomètres) à travers la frontière sud et payé par le Mexique.

Mais un Trump pour un deuxième mandat « sécuriserait pleinement » la frontière, dit-il, mettant fin à l’immigration massive non qualifiée.

L’administration Trump 2017-21 a construit environ 440 miles de clôtures – plus que tout autre président de l’histoire – mais moins de 50 miles de nouveau mur là où il n’y en avait pas auparavant.

Trump a également annoncé en mai qu’il publierait un décret exécutif mettant fin à une politique de longue date consistant à accorder la citoyenneté aux enfants nés aux États-Unis avec des parents sans papiers.