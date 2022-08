Voitures piégées et confusion : le meurtre de Dugina est un retour en arrière dans la Russie des années 1990

CNN

La mort de Darya Dugina, la fille du flambeur ultranationaliste russe Alexander Dugin, est à première vue un retour en arrière dans la Russie des années 1990, lorsque les gangsters réglaient leurs comptes avec des meurtres à forfait et des voitures piégées.

Dugin est une créature de la même décennie. Il a émergé de la politique marginale, notamment en tant que membre fondateur du parti national bolchevique, des provocateurs politiques qui combinaient le symbolisme communiste et fasciste avec une bonne dose de sentiment anti-occidental. Il y a maintenant des opinions divergentes sur sa relation avec le président russe Vladimir Poutine, bien que les enseignements de l’ultranationaliste soient conformes à l’expansionnisme de Poutine, et Dugin est un farouche partisan de la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais la Russie d’aujourd’hui est très différente du gangstérisme des années 1990. L’ascension de Poutine le soir du Nouvel An 1999 a inauguré un nouveau contrat social : la Russie verrait la fin de son anarchie criminelle et, en échange, les Russes accepteraient une forme de régime autoritaire. Les bandits ne dirigeaient plus la Russie – les services de sécurité de Poutine le faisaient. Cela ne signifiait pas que les assassinats n’étaient plus une caractéristique du paysage politique russe : c’est juste qu’ils étaient généralement perpétrés contre ceux qui contestaient l’autorité de Poutine.

Peu importe qui est derrière le meurtre, ou si Dugina ou son père étaient la véritable cible, l’attentat à la bombe pourrait marquer un changement dans le schéma des meurtres politiques russes modernes.

Au cours des deux décennies de règne de Poutine, bon nombre de ses adversaires les plus éminents ont connu des fins violentes.

L’un des premiers cas de ce genre a été le meurtre de la journaliste d’investigation Anna Politkovskaïa. Elle a été abattue dans la cage d’escalier de son immeuble, le jour de l’anniversaire de Poutine. Des arrestations et des condamnations ont suivi, mais ses collègues insistent toujours sur le fait que les responsables du meurtre n’ont jamais été traduits en justice.

Ensuite, il y a eu l’empoisonnement d’Alexander Litvinenko, un ancien agent du Service fédéral de sécurité (FSB), qui s’était imposé comme un éminent critique de Poutine. Litvinenko est décédé en 2006 après que son thé ait été dosé avec du polonium-216 hautement radioactif. Dans une déclaration sur son lit de mort, Litvinenko a blâmé Poutine ; la Cour européenne des droits de l’homme et une enquête britannique ont déclaré que des agents russes avaient administré le poison mortel.

La société russe a été secouée en 2015 par l’assassinat de l’homme politique Boris Nemtsov. La personnalité politique, critique ouvertement de l’implication de Poutine dans la guerre dans la région ukrainienne du Donbass, a été abattue devant le Kremlin.

La liste continue. Alexey Navalny, qui à bien des égards a hérité du rôle de chef de l’opposition de Nemtsov, sert actuellement dans une colonie pénitentiaire russe. Il a survécu à un empoisonnement avec l’agent neurotoxique Novichok, ce qu’il impute aux services de sécurité russes.

L’attentat à la voiture piégée qui a tué Dugina a plus qu’une vague ressemblance avec les meurtres obscurs d’une série de dirigeants séparatistes pro-russes dans la région du Donbass dans les années qui ont précédé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie plus tôt cette année.

Dans bon nombre de ces cas, comme l’attentat à la bombe dans un café qui a tué le chef séparatiste de Donetsk, Alexandre Zakharchenko, les responsables russes ont imputé les assassinats à des espions ou à des saboteurs ukrainiens. De nombreux observateurs, cependant, soupçonnaient que ces meurtres étaient tout aussi susceptibles d’avoir été le fait que les services de sécurité russes se débarrassaient de dirigeants séparatistes gênants qui étaient trop difficiles à contrôler.

Une autre explication possible pourrait être que les assassinats étaient en fait liés à des différends commerciaux qui avaient été réglés à la manière classique des gangsters.

Bien que nous ne sachions pas qui était derrière cette attaque, ce qui est certain, c’est que le gouvernement russe trouvera un moyen d’en tirer parti.

Le Kremlin s’est déjà saisi du meurtre de Dugina pour blâmer un ennemi extérieur – l’Ukraine – le FSB affirmant lundi qu’il avait résolu l’affaire Dugina et accusant les services spéciaux ukrainiens d’implication, a rapporté le média d’État TASS.

L’Ukraine a nié toute implication dans le meurtre de Dugina, qualifiant le FSB de fiction.