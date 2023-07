"Voitures noyées, routes transformées en rivières": Le cauchemar de la mousson de Delhi

La fureur de la mousson a perturbé la vie normale dans plusieurs États du nord de l’Inde, notamment Delhi, le Pendjab, l’Himachal Pradesh et le Jammu-et-Cachemire. Des pluies extrêmement abondantes ont provoqué l’engorgement, emporté des voitures et emporté des ponts dans plusieurs États.

L’Inde a reçu 81% de précipitations supérieures à la normale dimanche tandis que Delhi a enregistré les précipitations les plus élevées en quatre décennies.

Selon le service météorologique, l’Himachal Pradesh a reçu dimanche 104 mm de précipitations, soit près de 13 fois au-dessus de la normale. Les précipitations sur une seule journée à Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu-et-Cachemire étaient environ neuf fois supérieures à la normale, tandis qu’au Pendjab, elles étaient plus de 12 fois supérieures à la normale.

Les pluies excessives ont une fois de plus révélé l’état des infrastructures civiques dans nos villes. Malgré les grandes affirmations du gouvernement et des organismes locaux, même les villes métropolitaines ont été témoins d’un engorgement extrême des eaux et d’embouteillages au cours des deux derniers jours. Alors que Delhi a été témoin de précipitations presque incessantes pendant deux jours, les routes à travers la ville étaient inondées, y compris celle menant au ministre PWD de la capitale, Atishi.

Akshay Gautam, qui travaille à Nehru Place à Delhi, a déclaré à NDTV que son vélo s’était arrêté après avoir été immergé dans l’eau jusqu’aux genoux dans l’enclave de Pamposh, dans le sud de Delhi. Il lui a fallu plus de quatre heures pour rentrer chez lui car son vélo s’est arrêté au milieu de la route.

Un autre résident, Arun, a déclaré être tombé dans une profonde flaque d’eau à Shahdara, dans l’est de Delhi. Arun a ajouté que les habitants de Shahdara n’ont même pas pu aller travailler à cause des routes inondées.

Année après année, la capitale nationale est témoin d’un engorgement intense pendant les moussons. Jusqu’à l’année dernière, le gouvernement AAP du centre accusait le MCD d’avoir effondré les infrastructures de la ville alors que le BJP dirigeait l’organisme local. Mais selon les habitants, la situation d’engorgement s’est aggravée après la prise de pouvoir du gouvernement AAP.

Saurabh Gaur, un habitant de Delhi, a déclaré qu’il était coincé sur une route gorgée d’eau et qu’il ne pouvait pas rendre visite à sa belle-mère qui a récemment subi une intervention chirurgicale. Dans une conversation avec NDTV, il a déclaré que le trajet d’Ashok Vihar au nord de Delhi à Burari, qui lui prend habituellement environ 15 minutes, lui a pris deux heures aujourd’hui. Même après avoir traversé la circulation, il n’a pas pu rendre visite à sa belle-mère car la voie menant à sa maison était bloquée. Il a ajouté que l’engorgement était si intense que plusieurs voitures étaient complètement submergées. Le gouvernement AAP de Delhi a lancé un projet « City of Lakes » pour faire revivre les plans d’eau de la capitale. Saurabh, pointant du doigt l’engorgement, s’est demandé s’il s’agissait de la «ville des lacs» promise aux résidents.