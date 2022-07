Voitures les plus efficaces pour août 2022

Cette histoire fait partie Le coût du changement climatiquela couverture de CNET sur l’impact du changement climatique sur une série de problèmes financiers.

En plus d’être l’un des achats les plus chers que vous puissiez faire, une voiture est celle qui affectera le plus l’empreinte carbone d’un ménage. Il ne s’agit pas seulement du coût de la voiture elle-même, il faut aussi tenir compte du coût du carburant et le gaz à effet de serre émis pendant la durée de vie du véhicule.

Nous avons compilé cette liste des voitures les plus efficaces, avec la contribution de nos collègues sur l’équipe Road show. Nous avons examiné les cotes d’efficacité énergétique publiées par l’Environmental Protection Agency et utilisé sa formule de conversion d’efficacité pour voir comment les véhicules électriques se comparent à leurs alternatives à essence.

Il convient de noter dès le départ que les petites voitures sont généralement plus efficaces que les plus grandes, mais nous avons inclus les camions et VUS qui sont les plus économes en carburant de leur catégorie. Et bien que les véhicules hybrides et électriques aient tendance à avoir des prix plus élevés, motivations financières disponibles à la fois au niveau fédéral et au niveau des États peuvent les rendre considérablement plus abordables. Et c’est avant la baisse des coûts de carburant.

Les voitures répertoriées ici sont organisées par ordre décroissant d’efficacité globale, le niveau supérieur étant peuplé de véhicules électriques. Après cela, nous avons des hybrides rechargeables, qui peuvent fonctionner au carburant ou à l’électricité. Et puis les hybrides purs, qui nécessitent à la fois du carburant et de l’électricité.

Véhicules tout électriques

Tesla 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus L’économie de carburant: 150 mpge ville, 133 mpge autoroute, 142 mpge combiné

Intervalle: Batterie de 263 milles seulement Le véhicule électrique le plus efficace actuellement en vente par le plus grand nom du jeu. Mais la Tesla est plus qu’un simple design élégant et tendance. Il possède également l’une des plus longues autonomies de sa catégorie. Lire la suite: Test de la Tesla Model 3

Craig Cole / Roadshow L’économie de carburant: 119 mpge ville, 100 mpge autoroute, 110 mpge combiné

Intervalle: Batterie de 114 miles seulement La Mini Cooper SE est l’un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Son prix est de 29 900 $ plus la livraison, mais si vous tenez compte du crédit d’impôt fédéral complet et des incitations nationales et locales potentielles, vous pourriez en posséder un pour bien moins de 20 000 $. Il y a un hic, bien sûr : sa portée est limitée. Lire la suite: Essai de la Mini Cooper SE

Véhicules hybrides rechargeables

BMW L’économie de carburant: 92 mpg en ville, 79 mpg sur autoroute, 86 mpg combinés

Intervalle: Batterie de 126 miles seulement, 200 miles au total Pour rassurer les acheteurs inquiets quant à son autonomie, la BMW i3 2021 propose un moteur à essence en option pour offrir une autonomie supplémentaire. Lire la suite: Résumé de la BMW i3 2021 avec prolongateur d’autonomie

Toyota L’économie de carburant: 83 mpg en ville, 72 mpg sur autoroute, 78 mpg combinés

Intervalle: Batterie de 25 miles seulement, 640 miles au total Parmi les hybrides les plus populaires sur le marché, la Prius Prime rechargeable intermédiaire est aussi la plus efficace de sa catégorie. Lire la suite: Sommaire de la Toyota Prius Prime 2022

Véhicules hybrides

Hyundai L’économie de carburant: 58 mpg en ville, 60 mpg sur autoroute, 59 mpg combinés

Intervalle: 702 milles au total La Hyundai Ioniq est disponible en version hybride, hybride rechargeable et électrique à batterie. Chaque modèle est remarquablement efficace, mais l’hybride Ioniq Blue est le plus abordable du groupe. Lire la suite: Essai de la Hyundai Ioniq Bleu 2021

Andrew Krok/Roadshow L’économie de carburant: 51 mpg ville, 53 mpg autoroute, 52 mpg combiné

Intervalle: 686 milles au total La Toyota Camry hybride 2021 présente une efficacité énergétique impressionnante ainsi qu’un moteur de 200 chevaux qui vous rapporte plus de 50 mpg. Lire la suite: Essai de la Toyota Camry hybride 2021

Camions standards

Salle Emme/Roadshow L’économie de carburant: 23 mpg ville, 33 mpg autoroute, 27 mpg combiné

Intervalle: 648 milles au total Bien que les camions offrent globalement beaucoup moins d’efficacité, le Silverado est l’un des pick-up les plus économes en carburant sur le marché. Lire la suite: Essai du Chevrolet Silverado 1500 2021

VUS standards

Tesla Tesla Model X longue portée 2021 L’économie de carburant: 109 mpge ville, 101 mpge autoroute, 105 mpge combiné

Intervalle: 371 miles batterie uniquement Le SUV électrique coûteux de Tesla est conçu pour impressionner, avec une batterie qui offre une autonomie plus longue que la concurrence. Lire la suite: Essai Tesla Model X 2021

Salle Emme/Roadshow L’économie de carburant: 35 mpg ville, 35 mpg autoroute, 35 mpg combiné

Intervalle: 598 milles au total Même avec la transmission intégrale, ce transporteur familial à trois rangées est extrêmement économique, offrant des scores d’économie de carburant qui surpassent ce que les voitures compactes offraient il y a quelques années à peine. Lire la suite: Toyota Highlander hybride édition bronze 2022

