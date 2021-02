Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. C’est formidable d’imaginer un avenir de transports efficaces et agréables qui causent moins de dommages à notre planète. Mais soyons réalistes: les révolutions ne viennent pas facilement. Aujourd’hui, je vais répondre à quelques questions des lecteurs à propos de mon entretien de cette semaine avec mon collègue Neal Boudette sur les voitures électriques: Quand les voitures auront-elles une plus longue durée de vie de la batterie et plus d’options de charge? Et les vieilles batteries de voitures électriques seront-elles un danger? Permettez-moi d’abord de souligner: la plupart des experts en environnement disent que le passage aux véhicules électriques, en particulier combiné à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, peut faire une grande différence en ralentissant les effets du réchauffement climatique. Où est l’infrastructure? Des lecteurs, dont Stacy Elwart de Venise, en Floride, et Tom Rowe de Stevens Point, Wisconsin, avaient des préoccupations similaires: comment les voitures électriques peuvent-elles atteindre un point de basculement si la charge n’est pas largement accessible et pratique, et lorsque l’autonomie est encore bien inférieure à que reçoivent les voitures à essence par réservoir?

Brad Plumer, journaliste de l’équipe Climate du New York Times, explique ce qui se passe pour relever les défis de la charge et de la durée de vie de la batterie: De nombreux modèles électriques plus récents, comme la Chevrolet Bolt et la Tesla Model 3, peuvent parcourir plus de 200 miles avant d’avoir besoin d’une recharge. Cela peut être très pratique pour la plupart des trajets quotidiens, mais pas pour les longs trajets ou les personnes n’ont pas d’endroit où brancher leurs voitures à la maison. Ainsi, certaines entreprises, comme EVGo, construisent maintenant des centaines de chargeurs rapides, ce qui peut généralement ajouter environ 100 miles d’autonomie en 20 à 30 minutes. C’est plus lent que de faire le plein dans une station-service, mais cela peut rendre un road trip plus faisable. Il y a de l’espoir que autres avancées de la batterie pourrait accélérer considérablement les temps de charge. Les constructeurs automobiles tentent constamment d’améliorer la gamme. De nombreux gouvernements locaux et les services publics d’électricité essaient également de construire des réseaux de chargeurs publics, mais c’est une entreprise énorme et de nombreuses villes sont loin derrière. C’est le dilemme de la poule ou de l’œuf: les entreprises hésitent à investir dans des chargeurs tant qu’il n’y a pas une masse critique de véhicules électriques. Mais certaines personnes hésitent à acheter un véhicule électrique sans de meilleures options de charge. Les services publics peuvent également prendre du temps mettre à niveau leurs grilles pour gérer plus de demande d’électricité. À court terme, ces défis n’empêcheront probablement pas les voitures électriques de devenir plus populaires les prix des batteries chutent et de plus en plus de gouvernements s’éloignent des véhicules conventionnels. D’ici 2030, les véhicules électriques devraient représenter 20% des nouvelles ventes aux États-Unis, selon les analystes de BloombergNEF. Mais, ont averti les analystes, les ventes pourraient éventuellement se heurter à un goulot d’étranglement sans une construction majeure de l’infrastructure de charge. Attendez-vous à ce que la charge suscite beaucoup plus d’attention dans les années à venir.

Que se passe-t-il lorsque les batteries des voitures électriques ont dépassé leur durée d’utilisation? Celui-ci est venu de Steven Permut à Tucson, Ariz. Les batteries lithium-ion qui alimentent les smartphones et autres gadgets peuvent constituer un danger pour l’environnement et la sécurité. (Incendies dans les centres de recyclage sont un problème.) Les voitures électriques ont de très grosses batteries lithium-ion. Cela ressemble à une catastrophe potentielle, si et quand un grand nombre de véhicules électriques sont finalement mis au pâturage. Mais Adam Minter, chroniqueur à Bloomberg Opinion (où nous étions collègues) et auteur de deux livres sur la réutilisation et le recyclage, m’a dit que les batteries de véhicules électriques peuvent avoir une seconde vie utile. Les vieux trucs, m’a dit Minter, sont «une source d’un niveau incroyable d’innovation – et vous commencez à le voir avec les batteries de voitures électriques. Il a souligné Annonces eBay dans lequel les batteries de voitures Tesla usagées coûtent des centaines ou des milliers de dollars. Les batteries de véhicules avec une certaine durée de vie sont remises à neuf pour convertir les voitures conventionnelles en voitures électriques dans certains pays ou sont transformées en générateurs et stockage d’énergie, Dit Minter. Et en Chine, le plus grand marché automobile au monde, d’importants investissements ont été réalisés dans les infrastructures de recyclage des batteries de véhicules. (Bien que Greenpeace récemment mentionné que la Chine n’en faisait pas assez.) Minter est toujours préoccupé par les dommages environnementaux potentiels liés à la fabrication de véhicules électriques et de leurs batteries. Mais, a-t-il ajouté, «je suis convaincu qu’il y a de bonnes utilisations» des piles usées. (Écoutez cet épisode de «The Daily» pour en savoir plus sur la réduction des émissions aux États-Unis.)

Les nouveaux arrivants automobiles méritent d’être surveillés Neal m’a également parlé de quelques entreprises plus jeunes qui poursuivent ce qu’il pense être des approches prometteuses pour les véhicules du futur – bien qu’elles soient loin d’être garanties de réussir. Voici le point de vue de Neal sur trois d’entre eux: Rivian est une entreprise vraiment intéressante à surveiller. Il envisage de fabriquer ses propres voitures électriques alimentées par logiciel comme Tesla – il a acheté une usine automobile dans l’Illinois qui avait fermé ses portes. Mais Rivian est plus pragmatique et suivra de nombreuses étapes de fabrication de voitures établies que Tesla a ignorées puis regrettées de l’avoir fait. Une autre société, Lucid, pense avoir trouvé un moyen de tirer le maximum d’énergie des batteries et prévoit de sortir une voiture qui, selon elle, parcourra jusqu’à 500 miles avec une seule charge. Les voitures de Lucid seront probablement très chères – 100 000 $ ou plus – mais c’est un concept intéressant. Il existe une autre entreprise appelée Arrival qui travaille sur des fourgons de livraison électriques et des bus avec une approche unique: ses véhicules utiliseront des panneaux en plastique géants au lieu de tôles. Les robots et les travailleurs assembleront efficacement un véhicule à la fois avec des processus et des pièces simplifiés. L’arrivée parle aussi de fabriquer des véhicules dans des «micro-usines» proches des éventuels acheteurs de véhicules. Je ne sais pas si cela fonctionnera, mais c’est une façon totalement radicale de voir les choses. Il ne s’agit pas simplement de fabriquer un autre véhicule qui n’utilise pas d’essence. Avant de partir… Une loi fiscale bien plus: Le Maryland est sur le point d’approuver une première taxe au pays sur la publicité numérique de Google et Facebook, a rapporté mon collègue David McCabe, et il est probable que le combat juridique soit lancé pour savoir jusqu’où les communautés américaines limitées peuvent aller en essayant de taxer Big Technologie.

Un endroit pour des conversations efficaces et horribles: Actualités Bloomberg a écrit à propos des professionnels de la santé noirs qui ont constaté que l’application de salle de chat audio Clubhouse était un endroit efficace pour entendre et dissiper les informations erronées sur le coronavirus, mais les efforts les ont également exposés au harcèlement ou à l’intimidation.

Un plug-in non sollicité pour votre bibliothèque locale: Les bibliothécaires publics et les lecteurs (moi y compris) adorent l’application Libby pour emprunter et lire des livres électroniques. Mais protocole signalé parce que les livres électroniques sont réglementés différemment des livres physiques, ils coûtent une fortune aux bibliothèques. Câlins à ça Big Bird nous présente certains de ses cousins ​​dans le monde, y compris le floofy Abelardo du Mexique et le légèrement menaçant Garibaldo du Brésil. (Ne vous inquiétez pas. Bird Bird dit qu’il est gentil.)