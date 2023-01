Voitures chères, piscine et gardes de sécurité – la somptueuse maison d’Andrew Tate à Bucarest pourrait devoir payer ses déboires juridiques | Nouvelles du Royaume-Uni

Nous roulons dans une rue poussiéreuse de la banlieue nord de Bucarest.

La surface est rugueuse et fissurée; il y a des clous dressés qui ont été pliés par la circulation. Les mauvaises herbes poussent à travers le trottoir et une aire de stationnement est jonchée de détritus.

D’un côté de la route, vous pouvez voir ce qui semble être un petit entrepôt, avec une porte marquée pour le gardien de sécurité. C’est un bâtiment assez moche de l’extérieur.

Mais ce n’est plus un entrepôt. C’est la maison des frères Tate, à quelques encablures de la piste de l’aéroport de la ville, adossée à ce qui ressemble à de la garrigue. Regardez à travers les barreaux de la porte, cependant, et vous verrez un monde très différent.

Image:

La maison de Tate est derrière une barrière de sécurité



Image:

Des voitures de luxe peuvent être vues sur le terrain appartenant à Andrew Tate



Il y a une statue imminente dans la cour avant, une piscine, le mot “Tate” choisi en grande écriture enroulée sur deux murs et, plus particulièrement, quatre voitures chères garées près du mur du fond. Une Porsche, une BMW, une Aston Martin et une Rolls-Royce.

Deux d’entre eux ont des plaques personnelles britanniques qui commencent par T8, pour Tate. Je vérifie plus tard et découvre que l’un d’eux est en retard de plusieurs mois pour son MoT.

C’est la maison qui a été présentée dans divers courts métrages réalisés par Andrew Tate, célébrant son style de vie opulent. Maintenant, c’est calme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:30

Andrew Tate arrive au tribunal roumain



Il y a plusieurs agents de sécurité qui se promènent, probablement pour garder un œil sur les voitures chères et pour s’assurer que personne ne s’introduit dans une maison qui est maintenant, notoirement, inoccupée mais, tout aussi célèbre, pleine de décorations coûteuses.

Nous sonnons, mais personne ne répond. La maison et son contenu ont maintenant été saisis par le gouvernement roumain dans le cadre de la poursuite des frères. S’ils sont finalement reconnus coupables, toutes ces choses peuvent être vendues pour payer les frais et les indemnités.

C’est ici que les Tates auraient orchestré leur plan pour attirer les femmes en Roumanie, puis les contraindre à travailler sur des webcams pornographiques.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

C’est également ici qu’Andrew Tate a établi la base de son entreprise Hustlers University, qui a été décrite à la fois comme un système de vente pyramidale et comme une machine pour renforcer sa propre présence en ligne.

Des voisins nous ont dit qu’ils avaient vu beaucoup de va-et-vient de la maison. L’un d’eux a décrit les Tates en utilisant un mot roumain qui se traduit approximativement par “routiers-marchands”.

Un autre a déclaré qu’ils avaient été impopulaires pendant l’été, lorsqu’ils faisaient tourner leurs voitures la nuit, tandis que le reste du bloc essayait de dormir les fenêtres ouvertes.

D’autres, cependant, n’ont fait aucun commentaire. J’ai parlé à beaucoup de gens dans le coin, et très peu ont voulu parler de leurs voisins notoires, même en passant. Les allégations impliquant les mots “crime organisé” ont souvent tendance à le faire.

Image:

Andrew Tate quitte après avoir comparu devant la Cour d’appel de Bucarest, Roumanie



Lorsqu’ils ont été arrêtés, les allégations semblaient extraordinaires. Les frères ne sont pas simplement accusés d’avoir enfreint la loi, mais d’être impliqués dans des actes vraiment odieux.

D’une manière ou d’une autre, malgré les horribles précédents de ces dernières années, il semble toujours déconcertant de trouver des personnages de haut niveau liés à des actes aussi terribles. Des crimes que nous devrions enregistrer, ils nient.

Mais maintenant que la poussière est retombée, l’affaire semble plus réelle et tangible. Les rouages ​​de la justice tournent et, pour le prouver, nous avons déménagé de leur maison à la cour d’appel imminente au milieu de Bucarest.

Lire la suite:

Andrew Tate perd son appel contre le maintien de son arrestation en Roumanie

Qui est le soi-disant « roi de la masculinité toxique » ?

Et c’est là que les frères Tate ont perdu un recours contre leur propre détention, ainsi que la saisie de leurs biens.

Au cours d’une audience qui a duré plus de cinq heures et qui s’est tenue à huis clos, elles ont toutes deux pris la parole, ainsi que deux autres accusées, Alexandra Luana Radu et Georgiana Naghel.

Mais cela n’a eu aucun effet. Leur avocat a fait valoir qu’il y avait peu de preuves contre eux et qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’ils fuiraient le pays. Au lieu de cela, les deux juges, toutes deux des femmes, ont confirmé la décision initiale de les maintenir en détention pendant 30 jours jusqu’à fin janvier.

Il est très probable que le parquet cherchera à prolonger cette détention dans les semaines à venir. Personne ne s’attend à ce que cette affaire, pleine de complexités et de controverses, arrive très bientôt devant les tribunaux.

Et en attendant, dans cette rue terne de Voluntari, la curieuse résidence de la Tate restera vide. Un témoignage d’un empire qui, du moins pour le moment, s’est arrêté.