Voitures admissibles au nouveau crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques

Le nouveau crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour une voiture électrique neuve est compliqué, en tenant compte du lieu de fabrication d’une voiture et de sa batterie, de son coût et de la date d’achat. Pour vous faciliter la tâche, voici une courte liste des voitures qui se qualifient. Il est basé sur des recherches menées par Les rapports des consommateurs et le Ministère de l’Énergieavec mes notes en marge.

Disponible dès maintenant

Chevrolet Bolt et Bolt EUV

Moteurs généraux



Le Bolt est un vrai choix solide bien qu’il ait un œil au beurre noir dû à un défaut de batterie passé associé à certains incendies. Cela, ajouté au fait que GM est sur le point de passer à son nouvelle plateforme électrique Ultium pour tous ses véhicules électriques, pourrait vous donner une pause. Si vous sélectionnez un boulon, attendez le 1er janvier 2023, date à laquelle GM est autorisé à offrir à nouveau des crédits d’impôt fédéraux après avoir atteint le maximum de l’ancien programme il y a quelque temps.

Ford F-150 Foudre

Gué



Le F-150 Lightning est actuellement le seul pick-up électrique pleine grandeur sur le marché et c’est un énorme succès. Vous devrez maintenir son prix total en dessous de 80 000 $ pour être admissible au nouveau crédit d’impôt, ce qui ne devrait pas être trop difficile même si le camion a connu deux grosses hausses de prix : La base initiale de 41 669 $ avec destination est maintenant de 53 769 $. Vous voudrez peut-être aussi attendre pour le comparer au Silverado électrique à venir en 2023 – une suggestion de changement de marque qui était presque inconnue dans le pays des camions.

Ford Mustang Mach-E

Antuan Goodwin/CNET



La Mustang Mach-E se situe carrément parmi un tas de Teslas en tête des ventesinspirant Ford doubler les plans de production. Sa prochaine refonte majeure est loin dans l’année modèle 2026, donc la principale question est de savoir si vous attendez jusqu’au calendrier 2023 pour des batteries Lithium Fer Phosphate un peu meilleures il obtiendra et de le comparer au Chevy Blazer électrique qui devrait être le concurrent le plus direct du Mach-E.

Feuille de Nissan

Nissan



La Leaf ne met le feu à personne – elle manque d’âme selon l’avis du critique Jon Wong – mais Nissan sait comment construire un bon moyen de transport électrique. Le mot est que la feuille pourrait être abandonnée pour les États-Unis en 2026, mais c’est assez loin pour être sans rapport avec l’achat d’un aujourd’hui.

Rivian R1S et R1T

Les Rivians sont vraiment frais et excitants, mais vous aurez du mal à vous adapter même le moins cher sous le plafond de prix du crédit d’impôt de 80 000 $ pour les camions et les services publics. Une autre préoccupation est que Rivian vient de rappeler presque tous les véhicules qu’il a jamais fabriqués pour serrer un écrou. C’est une attache importante, liée au contrôle de la direction, mais je suis moins inquiet que si c’était pour une batterie, un moteur ou un ordinateur.

Tesla Modèle 3 et Modèle Y

Tesla



Qu’est-ce qui n’a pas été dit à propos de ces deux Teslas, sauf que vous ne pouvez pas obtenir le nouveau crédit d’impôt fédéral sur un avant le 1/1/23, lorsque Tesla réintègre le programme après avoir été la première entreprise à sortir au maximum de l’ancien programme. Parce que le Le modèle 3 est classé comme une voiture vous serez confronté à un plafond de prix de 55 000 $ alors que le modèle Y est classé par l’EPA comme véhicule utilitaire devrait donc profiter du plafond de prix plus élevé de 80 000 $. Les deux laissent suffisamment de place pour obtenir la plupart des options, à l’exception de la technologie Full Self Driving à 15 000 $, mais Cela pourrait être une bonne chose.

Volkswagen ID.4

Volkswagen



Celui-ci est un peu délicat : les nouvelles règles de crédit d’impôt spécifient les voitures fabriquées en Amérique du Nord, ce qui signifie qu’elles s’appliquent si vous achetez une ID.4 de made in the toute nouvelle usine au Tennessee, qui vient de commencer à lancer des voitures au moment où j’écris ceci. Les ID.4 précédents étaient fabriqués en Allemagne, ce qui est interdit en vertu des nouvelles règles de crédit d’impôt. Étant donné que l’ID.4 est classé comme un petit SUV, il devrait avoir une limite de prix de 80 000 $ ; Aucun problème, vous pourriez en acheter deux pour ce montant.

Bientôt disponible

Lorsque nous tournerons le coin le 1er janvier 2023, non seulement certains fabricants seront à nouveau admissibles au crédit d’impôt, mais certains nouveaux modèles arriveront également sur le marché.

Cadillac Lyriq

Andrew Krok/Crumpe



Le Lyriq est le membre le plus sexy d’une phalange électrique que GM introduira en 2023-2024. C’est également un produit phare de la plate-forme Ultium tant vantée de la société, sur laquelle monte un tout nouveau jeu de balle chez GM. Au moment d’écrire ces lignes, le Lyriq apparaît sur les listes de l’EPA en tant qu’utilitairece qui signifierait un plafond de prix de 80 000 $.

Chevrolet Blazer EV

Chevrolet



C’est la grande chaussure qui attend de tomber si vous envisagez une Ford Mustang Mach-E. Le nouveau Blazer électrique canalisera la Camaro de la même manière que le Mach-E canalisera une Mustang. Sachez que le Blazer électrique est un nouveau modèle, pas un Blazer classique avec un retrofit électrique. À ce jour, je ne vois pas de classification EPA pour cela, mais c’est clairement un utilitaire qui devrait avoir un plafond de prix de 80 000 $.

Chevrolet Silverado EV

Chevrolet



Ford a validé la catégorie des camionnettes électriques, mais Chevy sera la première à lui apporter un choix, auquel tout acheteur de véhicule intelligent devrait s’attendre avant de se lancer. Alors que l’histoire indique que les propriétaires de camions changent rarement de marque, le passage à l’énergie électrique est si profond que je pense que beaucoup envisageront de changer. Les Ford n’ont jamais perdu leur admissibilité à un crédit d’impôt fédéral contrairement aux véhicules GM qui ne le récupéreront pas avant le 1/1/2023, donc si vous avez besoin d’un pick-up électrique en ce moment, par exemple pour des raisons fiscales professionnelles, le F-150 Lightning est votre airelle. Et il n’est pas clair pour moi que Chevrolet proposera de nombreuses versions du Silverado électrique en 2023 qui tombent sous le plafond de prix de 80 000 $, surtout si l’on considère gonflement des prix du concessionnaire qui comptera contre vous. Voici un joker : le pick-up RAM électrique arrive en 2024 et bien qu’il soit en retard à la fête, il peut apprendre des erreurs des premiers arrivés.

Tesla Cybertruck

Tesla



Cette véhicule vivace “l’année prochaine” soi-disant est à venir l’année prochaine, lorsque les véhicules Tesla seront à nouveau éligibles aux crédits d’impôt fédéraux pour la première fois depuis des années. Je n’ai aucune confiance dans le prix de base promis de 39 900 $ du Cybertruck dans un monde où Ford ne pouvait pas maintenir la ligne à peu près au même prix de base pour un F-150 électrique. D’un autre côté, je ne peux pas imaginer qu’un seul acheteur du Cybertruck changerait d’avis s’il n’était pas admissible à un crédit d’impôt.