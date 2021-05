Voiture incendiée à Jérusalem-Est alors que les affrontements au sujet des expulsions palestiniennes se poursuivent (VIDEO)

Un véhicule qui aurait appartenu à une famille juive a été brûlé à Jérusalem-Est, où Israéliens et Palestiniens se sont affrontés au sujet de l’expulsion imminente de plusieurs familles palestiniennes.

Un clip de l’agence vidéo Ruptly de RT montre une voiture en feu dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, où les affrontements entre Israéliens et Palestiniens se sont poursuivis tôt jeudi matin.

Selon le Times of Israel, les groupes se sont jeté des pierres et des chaises. Des Palestiniens auraient mis le feu à une voiture appartenant à une famille juive, incitant un juif à tirer une arme en l’air. Au moins 15 Palestiniens ont été arrêtés.

Le Jerusalem Post a déclaré que des feux d’artifice avaient été lancés et des pierres lancées sur un bureau appartenant au chef du parti juif de droite Otzma Yehudit.

Jérusalem-Est, qui abrite des lieux saints juifs et musulmans, a été capturée par Israël à la Jordanie pendant la guerre des Six jours de 1967.

Les affrontements de cette semaine ont éclaté alors qu’un tribunal de Jérusalem doit statuer sur un conflit amer qui implique quatre familles palestiniennes, qui risquent d’être expulsées de leurs maisons au profit des nationalistes juifs de droite qui soutiennent que les terres de la région appartenaient auparavant à des groupes juifs. la création de l’État d’Israël. La loi israélienne permet aux Juifs de récupérer des biens appartenant à des Juifs à Jérusalem-Est avant 1948.

Les différends relatifs à la propriété foncière sont au cœur des tensions israélo-palestiniennes, conduisant souvent à des manifestations et à des violences à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a appelé la situation à Sheikh Jarrah « inquiétant, » et a exhorté Israël à mettre fin aux expulsions de Palestiniens et à la démolition de leurs maisons.

Les médias israéliens ont rapporté que des groupes de gauche et des militants arabes d’autres régions devraient protester plus tard vendredi contre les colonies juives de Jérusalem-Est. Les musulmans assisteront également aux dernières prières du vendredi du mois de Ramadan dans la vieille ville de Jérusalem au milieu d’une forte présence policière.

