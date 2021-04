Charles Leclerc a reçu une livraison spéciale de son équipe Ferrari dans le « poteau » de son domicile à Monaco – la voiture de F1 dans laquelle il a remporté ses deux victoires en course.

Le joueur de 23 ans a posté les images sur Instagram de l’arrivée du SF90 à son domicile, envoyé par son équipe lors de la pause de trois semaines en course au début de la nouvelle saison.

La SF90 était la Ferrari dans laquelle Leclerc a fait ses débuts exceptionnels pour l’équipe en 2019.

Surclassant le quadruple champion du monde Sebastian Vettel au cours de la saison à la première tentative, Leclerc a remporté sept pole positions et, au cours de cet été, a remporté des week-ends consécutifs à Spa et Monza, la course à domicile de Ferrari.

Cette forme précoce étonnante lui a valu un nouveau contrat jusqu’à la fin de 2024 et l’a effectivement vu usurper Vettel en tant que pilote principal de la Scuderia, l’Allemand n’ayant pas offert de renouvellement de contrat pour cette année et remplacé depuis par Carlos Sainz.

Ferrari a trouvé les choses beaucoup plus difficiles depuis 2019, sans victoire depuis trois au total cette saison, mais a montré des signes précoces d’amélioration avec sa dernière voiture. Leclerc s’est qualifié quatrième et a terminé sixième lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn il y a deux semaines, avec Sainz huitième à ses débuts.

La marque italienne se dirige maintenant vers sa première de deux courses à domicile cette année alors que la F1 le week-end prochain revient à Imola pour la deuxième fois en l’espace de cinq mois au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le deuxième tour de 2021 est en direct uniquement sur Sky Sports F1, la course débutant à 14 heures dimanche prochain (18 avril).