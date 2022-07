Voisins – le dernier épisode : les résidents passés et présents de la rue Ramsay se disent au revoir avec émotion | Actualités Ents & Arts

Tout le monde a besoin de bons voisins – mais hélas, il est enfin temps de dire au revoir une fois pour toutes aux habitants de la rue Ramsay.

Après 37 ans et 8 903 épisodes, Voisins n’est plus – les derniers épisodes émotionnels ayant été diffusés en Australie avant la diffusion au Royaume-Uni.

Depuis qu’il était a annoncé que le savon était supprimésans aucun doute ceux d’entre nous d’un certain âge, les fans qui ont été collés à son apogée, ont désespérément gonflé ces dernières, ooh, 20 ans environ pour s’assurer que nous sommes au courant.

* Avertissement – cet article contient des spoilers pour le dernier épisode à double affiche de Neighbours

D’accord, c’est peut-être juste moi. Mais alors que grandir et poursuivre sa vie d’adulte signifiait que nous avions abandonné notre habitude quotidienne de 17h35 il y a quelque temps, cela offrait toujours une télévision confortable les jours où nous étions à la maison et libres de passer. Tandis que les visages changeaient, comme tout bon ami vous n’avez pas vu depuis un moment, il n’a jamais été trop difficile de reprendre là où nous nous étions arrêtés.

Dans les années 80 et 90, Neighbours était une télévision événementielle. Le mariage de Scott et Charlene, le rêve de Bouncer, bien sûr, mais aussi tant d’autres relations, triangles amoureux et drames. Brad et Beth ! Phoebe et Todd ! Libby et Drew ! Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à être convaincu que Jim Robinson (Alan Dale, maintenant de The OC et Lost Fame) a chanté la chanson thème. Droit?

C’est donc vraiment la fin d’une époque. Et comment terminez-vous un spectacle qui fait partie intégrante de notre culture depuis si longtemps?

Eh bien, si vous êtes des voisins, vous avez un mariage Toadie. Vous créez un scénario de livre d’histoire pour que les gens partagent leurs souvenirs, offrant aux téléspectateurs une promenade dans la voie de la mémoire de Ramsay Street. Et vous invitez les gros frappeurs.

Ce n’est pas un spoiler de dire que Scott et Charlene sont de retour, conduisant dans Ramsay Street en faisant exploser une chanson qui remplira sans aucun doute Kylie Minogue et Jason Donovan les fans avec joie. Mais la star hollywoodienne Guy Pearce et Annie Jones sont également là, en tant que Mike Young et “Plain” Jane Harris, et il y a des camées de Delta Goodrum, Holly Valance, Natalie Imbruglia et Margot Robbie.

Il y a quelque chose de vraiment charmant à voir tant d’étoiles passées et présentes apparaître à l’écran pour faire partie de ce dernier adieu. Je veux dire, Robbie serait l’actrice la mieux payée d’Hollywood – c’est Barbie ! – Pearce ne s’est pas trop mal débrouillé non plus, et Kylie Minogue est Kylie Minogue.

Dans une industrie où les grandes stars peuvent parfois vouloir se distancer de leurs racines les moins sérieuses, c’est un témoignage de l’amour pour Neighbours et de la façon dont ces visages célèbres attribuent à la série l’avantage d’être sur la liste A.

Une voix off de Paul Robinson (Stefan Dennis) met en scène ce qui, pour beaucoup, sera un déchirant. “Rue Ramsay”, commence-t-il. “C’est juste une rue ordinaire dans un quartier ordinaire… où des choses extraordinaires ont tendance à se produire.”

Jarrod “Toadfish” Rebecchi épouse Melanie Pearson, dont vous vous souvenez peut-être du Agé de l’ancien temps, la réceptionniste au, euh, rire intéressant qui a épousé Joe Mangel. Melanie était une résidente de Ramsay Street bien avant que Toadie et sa queue de cheval (RIP) n’entrent en scène, donc leur union apporte une bonne raison de rassembler des visages passés et présents (même si certains sont en appel vidéo).

Mais alors qu’ils se préparent à se marier, ils réalisent qu’il est temps de prendre un nouveau départ. Depuis que la première épouse de Toadie, Dee, a disparu lorsqu’il est descendu d’une falaise quelques heures seulement après leur mariage, et qu’un autre mariage s’est terminé par une explosion et que sa femme est décédée d’un cancer, cela semble assez juste.

Cependant, Toadie et Melanie ne sont pas les seuls à vouloir un nouveau départ. Tout le monde bouge ! Tout le monde, sauf Karl et Susan Kennedy. Donc c’est vraiment un au revoir. Ou est-ce? (Nous ne gâcherons pas ce morceau).

Ailleurs, Izzy, qui est récemment revenue en tant que petite amie de Mal – oui, c’est Izzy, la femme qui a (temporairement) séparé Karl et Susan, le couple préféré de Ramsay Street, et Mal, leur fils aîné – a montré ses vraies couleurs et abandonné Mal. Qui pour? Shane Ramsay, l’un des originaux de Neighbours, apparemment parce qu’il est un homme avec deux voitures.

Mais au moins, elle était honnête à ce sujet, et dans ces derniers épisodes, il semble qu’une sorte de trêve avec Susan ait finalement été conclue.

Image:

L’ancienne star de Neighbours, Scott Major, a réalisé les derniers épisodes. Photo : Fremantle/Channel 5



Mike, qui est revenu sur sa moto comme si les 30 dernières années ne s’étaient jamais produites, courtise à nouveau Plain Jane Superbrain.

Et Paul Robinson, qui est de retour dans le feuilleton depuis des années après une pause de 11 ans après son premier passage, est impliqué dans une histoire d’amour avec Terese Willis (Rebekah Elmaloglou, qui peut prêter à confusion). rappelez-vous comme Sophie de Home And Away).

Il y a de jolis clins d’œil au passé : Harold avec son tuyau d’arrosage, Charlene vêtue d’une combinaison en jean et semblant prête à entrer par effraction dans son ancienne maison par une fenêtre, comme elle l’a fait dans sa toute première scène, ainsi que tous les messages de vieux amis. Dans les épisodes qui ont précédé cela, il y a également eu des flashbacks sur l’ancien temps.

Comme il s’agit de soapland, certains visages familiers pourraient également revenir d’outre-tombe. Bien sûr, tout est arrosé d’une bonne dose de fromage, mais nous ne voudrions sûrement pas qu’il en soit autrement?

S’adressant à Sky News avant la diffusion des épisodes, Jackie Woodburne, qui joue Susan Kennedy, a déclaré que le casting avait pris des paris sur la façon dont cela se terminerait. Serait-ce des extraterrestres ? Une explosion? Un gouffre ?

Mais bien qu’il ait toujours eu son drame, à la fin, Neighbours n’avait besoin d’aucune supercherie technique, d’histoires explosives ou d’un mariage qui s’est terminé par un désastre. C’était simplement une occasion de réfléchir et d’honorer les personnes qui ont élu domicile sur la rue Ramsay.

Et qui mieux que sa matriarche Susan pour en faire les honneurs ? « Karl… je t’aime », dit-elle une dernière fois à son mari, et je ne pleure pas, tu pleures.

Ensuite, elle commence son message du livre d’histoire de Ramsay Street, marchant dans le cul-de-sac qu’elle a appelé sa maison pendant près de 28 ans, surveillant les célébrations.

“Les choses se sont rarement bien déroulées, bien sûr … mais elles ont généralement fonctionné à la fin”, dit-elle.

« Tout le monde mérite une place dans l’histoire de Ramsay Street », poursuit Susan, et maintenant elle reconnaît les téléspectateurs ; vous aurez vraiment besoin d’un mouchoir pour ce morceau. “Même ceux qui nous regardaient de loin.

“Ensemble, nous avons été… le mélange parfait.”

Plus qu’à un pas, Neighbours n’est plus. Considérez ceci comme ma pétition pour qu’un streamer fasse un UK Gold et le récupère depuis le début.

La finale de Neighbours est diffusée au Royaume-Uni sur Channel 5 à 21 heures le vendredi 29 juillet