Voisin : un tireur d’école a tué des crapauds après avoir empoisonné un chien

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Lorsque l’un des chiens du tireur scolaire de Floride, Nikolas Cruz, est mort après avoir mangé un crapaud venimeux, il a commencé à se déchaîner contre les amphibiens, a témoigné mercredi un ancien voisin, ajoutant que le tempérament de Cruz était si instable qu’il n’a jamais aurait dû être autorisé à posséder une arme à feu ou d’autres armes.

Paul Gold, qui vivait à côté de la famille Cruz lorsque le futur tueur de masse avait 10 à 12 ans, a déclaré aux jurés qu’il savait que Cruz avait des problèmes psychologiques dès leur première rencontre, lorsque des enfants du quartier se sont rendus chez lui pour jouer avec sa fille et son beau-fils. Pendant qu’il leur montrait comment jouer au billard, il a tiré la boule blanche dans les autres boules pendant la pause et le bruit fort a “paniqué” Cruz.

“Il est allé s’asseoir sur le canapé, se tenant les oreilles et se déplaçant de haut en bas d’une manière étrange. … Il a peut-être crié un peu », a déclaré Gold, qui a déménagé en 2011, sept ans avant que Cruz n’assassine 14 élèves et trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Il a ensuite décrit à plusieurs reprises il a vu Cruz éclater de colère puis s’excuser après s’être calmé.

Lors d’un contre-interrogatoire intense, le procureur Jeff Marcus a demandé à Gold si Cruz avait eu des problèmes de bruits forts lorsqu’il avait tiré 139 coups de feu à l’intérieur d’une salle de classe. Après que les avocats de Cruz se soient opposés avec véhémence, Marcus a reformulé la question et a demandé si tirer autant de coups aurait été bruyant.

“Absolument”, a répondu Gold.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre. Le procès devant le jury de sept hommes et cinq femmes déterminera s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle. Le jury doit être unanime pour imposer une peine de mort.

Ses défenseurs publics en sont à leur deuxième semaine de présentation de témoignages sur la vie troublée de Cruz – de sa naissance à une prostituée accro au crack et alcoolique qui l’a mis en adoption à une enfance pleine de problèmes émotionnels et psychologiques qui, selon les témoins, n’ont jamais été suffisamment adressée.

Leur stratégie de défense vise à contrecarrer les preuves et les témoignages émotionnels, horribles et graphiques que l’accusation a présentés pendant trois semaines alors qu’elle décrivait les meurtres et comment Cruz avait planifié l’attaque.

Gold a rencontré Cruz après avoir emménagé avec sa fiancée de l’époque Rocxanne Deschamps, qui vivait à côté de Cruz; La mère veuve de Cruz, Lynda, qui était une amie proche de Deschamps; et le demi-frère cadet de Cruz, Zachary.

Gold, comme des témoins précédents, a déclaré que Cruz était un enfant “étrange” qui avait du mal à se faire des amis et qui était harcelé par son frère, qui était devenu plus grand et plus fort. Il a dit que Cruz deviendrait obsédé par des sujets, rappelant qu’il avait autrefois eu une obsession d’un an pour les pingouins.

“C’était tout ce dont il parlait”, a déclaré Gold.

Il s’est souvenu de plusieurs occasions où Cruz a fait irruption dans la violence. Par exemple, Cruz s’est fâché contre lui et a commencé à frapper une remorque de moto qu’il possédait avec un club de golf.

«C’était juste bizarre à quel point il devenait en colère, à quel point il était instable. C’était très inquiétant à regarder. Ce n’était pas un comportement normal pour un enfant », a déclaré Gold.

Mais après que Cruz se soit calmé à cette occasion et à d’autres, il s’excuserait abondamment.

“C’était comme si quelqu’un d’autre l’avait fait. Mais ensuite, il recommencerait », a déclaré Gold.

Il a dit que Cruz était proche des chiens de sa famille et que lorsque l’un d’eux est mort après avoir mangé un crapaud venimeux, Cruz “s’est lancé dans une tuerie” contre les amphibiens.

“Il a essayé de tuer tous les crapauds du quartier”, a déclaré Gold.

Il a dit que ce n’est qu’après le massacre qu’il a appris que Cruz possédait plusieurs armes à feu.

“Il n’était pas le genre de personne qui aurait dû posséder n’importe quel type d’arme”, a déclaré Gold.

Gold, Deschamps et leur famille ont finalement déménagé, puis le couple s’est séparé et s’est lancé dans une vilaine bataille pour la garde de leur plus jeune fils. Gold a également développé une rupture avec la famille Cruz après avoir cru que Zachary avait volé un ordinateur.

Après la mort de Lynda Cruz moins de quatre mois avant le massacre, Cruz et son frère ont vécu avec Deschamps pendant environ un mois.

Au cours de son contre-interrogatoire, le procureur Marcus a attaqué la crédibilité de Gold, l’accusant d’avoir proposé d’engager un avocat à Cruz pour poursuivre Deschamps avant la fusillade, ce que Gold a nié.

Gold a également nié avoir voulu faire un film sur la vie de Cruz. Cela a incité Marcus à jouer un enregistrement d’un appel à la prison dans lequel Gold a dit à Cruz qu’un producteur de films qu’il connaissait lui avait suggéré de faire un tel film. Cruz a dit qu’il ne voulait pas cela, mais Marcus a accusé Gold d’essayer de tirer profit de sa relation avec le tueur.

“Toute exploitation de cela serait terrible”, a répondu Gold.

AP Writer Freida Frisaro à Fort Lauderdale a contribué à ce rapport.

Terry Spencer, l’Associated Press