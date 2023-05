Voisin à Bourget, Ont. décrit avoir entendu des coups de feu qui ont tué un agent de la Police provinciale de l’Ontario

AVERTISSEMENT : CETTE HISTOIRE CONTIENT DES DÉTAILS GRAPHIQUES

À Bourget, Ont. Une femme partage les détails d’une fusillade dans le petit village à l’est d’Ottawa qui a fait un mort et deux blessés parmi les agents de la Police provinciale de l’Ontario, affirmant qu’elle a entendu plusieurs coups de feu à plusieurs reprises et crié sur la propriété voisine.

« J’ai vu un véhicule passer devant la maison, dépasser la limite des arbres et quelques minutes plus tard, l’événement venait de se déclencher », a déclaré Jennifer Maynard à CTV News Ottawa. « Vous venez d’entendre les coups de feu. »

Sergent de la Police provinciale de l’Ontario Eric Mueller est décédé à l’hôpital suite à la fusillade tôt jeudi matin dans une résidence de la rue Laval à Bourget. Deux autres agents ont été soignés pour des blessures.

Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a déclaré que les agents répondaient à un appel signalant des coups de feu dans le quartier.

Maynard, qui vit à côté de l’endroit où la fusillade s’est produite, dit qu’elle s’est réveillée au milieu de la nuit au son d’une voiture de police traversant une intersection. Elle dit qu’elle n’a entendu aucun coup de feu avant l’arrivée des agents de la Police provinciale de l’Ontario à la maison.

« Je retournais me coucher, c’est à ce moment-là que les premiers coups de feu ont été tirés », a déclaré Maynard vendredi matin.

« Il y avait du calme jusqu’à ce que les coups de feu se déclenchent, et je n’étais même pas sûr qu’il s’agissait de coups de feu. J’espérais des feux d’artifice, autre chose – il y a des chasseurs dans la région », a déclaré Maynard.

« J’ai réveillé mon mari et j’ai dit: » Je suis sûr que je viens d’entendre des coups de feu. Mais il n’y a pas eu de cris, il n’y a rien eu jusqu’à ce que les premiers coups de feu aient retenti. »

Maynard dit qu’elle a ensuite entendu plusieurs coups de feu au cours des minutes suivantes.

« C’était à plusieurs reprises de plusieurs coups de feu ; donc des coups de feu, des cris de direction, puis d’autres coups de feu », a déclaré Maynard. « Vers la fin de l’événement, il y a eu un dernier coup de feu où j’ai entendu, je suppose, un officier crier « coups de feu tirés ». »

Des images d’hélicoptère capturées jeudi ont montré plusieurs véhicules de l’OPP garés à la maison où la fusillade s’est produite, y compris un SUV de police avec la porte ouverte et ce qui semblait être des impacts de balles dans le pare-brise.

Des voitures de patrouille de la Police provinciale de l’Ontario stationnées dans une maison à Bourget, en Ontario. alors que l’enquête se poursuit sur une fusillade qui a tué un agent de la Police provinciale de l’Ontario jeudi. (CP24)

« C’était un événement rapide; c’était très intense, c’était très effrayant », a déclaré Maynard.

« C’est une communauté très sûre mais c’était une soirée très effrayante pour nous. Nous avons deux enfants, c’est notre maison – vous savez, notre sécurité était certainement une préoccupation lors de cet événement car il était si proche. C’était traumatisant de savoir que ces officiers ont été blessés et tués d’une manière qui n’a aucun sens. »

Carrique a déclaré jeudi que des officiers répondant pour aider leurs collègues blessés avaient arrêté un suspect.

Des documents judiciaires montrent qu’Alain Bellefeuille, 39 ans, de Bourget, en Ontario, est accusé d’un chef de meurtre au premier degré dans la mort du sergent. Mueller, et deux chefs de tentative de meurtre.

Maynard dit qu’elle n’a jamais entendu le nom de Bellefeuille et qu’elle n’a pas interagi avec l’individu à la maison de la rue Laval.

« Aucune idée, je n’ai jamais entendu le nom. Je n’ai aucune idée de qui est cette personne. Je n’ai jamais, jamais vu ou entendu parler de cette personne », a déclaré Maynard. « Je savais que la maison est là ; je n’ai jamais dépassé la maison, je ne suis jamais allé près de la maison, je n’ai jamais vu d’activité près de la maison. »

Les enquêteurs ont continué à fouiller la propriété à Bourget vendredi alors que l’enquête se poursuivait sur la fusillade. Plusieurs agents ont été vus sur la propriété tout au long de la journée, tandis que la police continuait de fermer une section de la rue Laval devant la maison.

Les drapeaux flottent en berne à l’hôtel de ville de Rockland, et un livre de condoléances sera disponible pour les résidents à signer à la mémoire du Sgt. Muller samedi.

« C’est déchirant. Personne ne devrait aller travailler… et ne pas rentrer chez lui après », a déclaré Maynard, ému.

« Ces premiers intervenants, ces policiers mettent leur vie en danger chaque jour et ils le font… ils le font sciemment et volontairement et je les en remercie beaucoup. Nos communautés sont plus sûres grâce à eux. »

Maynard ajoute: « Je ressens tellement pour cet officier qui est décédé et a perdu la vie. »

Bourget est une communauté de 1 200 personnes et fait partie de la Cité de Clarence-Rockland.

« Nous avons tous le droit de vivre dans une communauté sûre; nous voulons tous savoir que nos communautés sont sûres, que nous pouvons vivre avec nos enfants, nos familles et nos proches », a déclaré Maynard.

« Cela ne devrait pas nous être enlevé. Je ne pense pas que cet événement isolé doive faire cela à Bourget.

« Bourget est très calme. »

Le livre de condoléances pour le Sgt. Mueller sera disponible le samedi de 15 h à 20 h au centre communautaire de Bourget sur la rue Lavigne à Bourget et à l’hôtel de ville de Rockland.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un pour discuter de la fusillade à Bourget, en Ontario, le Centre de détresse d’Ottawa offre un soutien et des ressources en santé mentale disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous pouvez contacter le Distress Centre au 613-238-3311 ou en ligne à www.dcottawa.on.ca.