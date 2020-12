Du premier baiser à ce premier rendez-vous avec les parents, certains jalons indiquent qu’il est temps de passer à l’étape suivante dans une relation naissante. Mais quand est-il approprié d’inviter votre moitié en tant qu’invité à votre émission de télé-réalité? C’est un problème auquel nous ne pouvons pas nous rapporter, mais pour Jonathan Scott, la réponse est un peu plus d’un an.

Pour la deuxième saison de Jonathan et de son frère A dessiné’nouvelle émission HGTV Célébrité IOU, les co-hôtes ont demandé à la petite amie de Jonathan, Nouvelle fille alun Zooey Deschanel, pour faire une apparence spéciale. Comme les fans le savent, la série trouve des célébrités comme Zooey redonner à leurs proches en leur offrant une rénovation majeure et super Instagrammable.

Et dans un aperçu exclusif de la nouvelle saison, Zooey, Jonathan et Drew surprennent Sarah, la meilleure amie de l’actrice et maman de deux enfants, en annonçant que la maison familiale de 900 pieds carrés est sur le point de faire peau neuve. Sur la pointe des pieds à l’extérieur, le trio joue au ding dong ditch et attend que Sarah passe la porte. Sarah panique, rit et dit: « Que se passe-t-il ici? »