Voir votre nouvelle facture mensuelle

C’est un mardi, donc je suis ici pour vous dire qu’un autre service de streaming augmente ses prix. Lequel? Paon! Peacock TV augmente les prix pour la première fois depuis son lancement, comme si c’était quelque chose dont on pouvait être fier et non un autre signe que toute cette idée de streaming pourrait ne pas fonctionner.

Peacock a commencé à informer les clients hier soir que leurs prix augmenteraient à partir du mois d’août. Plus précisément, la nouvelle tarification « entrera en vigueur à votre prochaine date de facturation le 17 août 2023 ou après », indique l’e-mail. Heureusement, les augmentations de prix ne sont pas massives, mais ce sont toujours des augmentations de prix.

Le nouveau forfait Peacock TV et les options tarifaires seront les suivants :

Prime au paon : 4,99 $ -> 5,99 $

: 4,99 $ -> 5,99 $ Paon Premium Plus : 9,99 $ -> 11,99 $

: 9,99 $ -> 11,99 $ Prime au paon (annuelle) : 49,99 $ -> 59,99 $

: 49,99 $ -> 59,99 $ Paon Plus (annuel) : 99,99 $ -> 119,99 $

: 99,99 $ -> 119,99 $ Peacock Premium Plus (complémentaire): 5,00 $ -> 6,00 $

Peacock mentionne dans l’e-mail que si vous bénéficiez d’un tarif promotionnel, vous continuerez à l’obtenir tout au long de votre période promotionnelle. Une fois que cela sera terminé, les nouveaux prix vous frapperont. Ils ont également noté que si vous faites un module complémentaire de 5 $/mois, il passera à 6 $, ce que vous pouvez voir ci-dessus.

Les services de streaming et les prix augmentent, retrouvez un duo plus serré.