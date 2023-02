VOIR | Un restaurant croate propose un menu à base de pot cuisiné par un chef robotique

Envie de gnocchis à l’agneau, de risotto noir ou de pâtes de courgettes ? Vous pouvez commander n’importe lequel d’entre eux dans un restaurant croate où un chef robotique est capable de concocter environ 70 plats différents.

Ses propriétaires disent qu’ils croient que le bistro BOTS&POTS Sci-Food à Zagreb est le seul restaurant au monde où des plats prêts à manger dans une casserole sont préparés par des cuiseurs robotisés sans intervention humaine autre que le chargement des appareils avec des ingrédients frais.

Les appareils ajoutent de l’huile et de l’assaisonnement selon des recettes numériques réalisées par un chef humain.

Dans d’autres restaurants similaires, des robots remuent et font frire des frites et des hamburgers, préparent des pizzas ou servent et livrent des repas, mais “il n’y a pas de robot qui prépare un plat unique à partir d’aliments frais”, selon le copropriétaire du restaurant Hrvoje Bujas.

Crédit : BOTS&POTS

Il a fallu sept ans aux partenaires de Bujas pour concrétiser une idée et ouvrir le restaurant l’année dernière, après avoir investi plus d’un million d’euros (1,07 million de dollars).

“C’était en effet un défi de préparer un repas prêt-à-manger à partir d’aliments frais dans les plus brefs délais et aussi savoureux que possible”, a déclaré Bujas à Reuters dans le bistrot high-tech.

Menu. Photo: BOT&POTS

Les clients semblent d’accord.

“La nourriture est de qualité supérieure”, a déclaré Lovro Petar Andrisek, 18 ans, qui est venu chez Bots&Pots pour son anniversaire. “Mon assiette est totalement propre”, a-t-il dit en riant.

Photo : BOTS&POTS

Le chef robotique appelé GammaChef est “enseigné” numériquement comment cuisiner un repas par le chef cuisinier du restaurant, puis s’en souvient et le répète à l’infini.

Cinq robots cuiseurs peuvent produire chacun quatre repas en 15 minutes ou près de 100 repas en une heure, a déclaré Bujas, ajoutant qu’un seul coûterait 10 000 euros s’il était à vendre.

“Nous envisageons d’étendre notre modèle commercial via la franchise”, a déclaré Bujas, expliquant que le robot accélère le processus de cuisson et permet d’économiser de l’argent en période de pénurie de personnel.

“Un tel restaurant avec cinq robots peut être géré par une seule personne”, a-t-il déclaré. “Notre objectif final est de créer un espace” sans serveur, sans chef, sans argent “où vous commandez, obtenez et payez de la nourriture sans contact humain.”