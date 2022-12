Voir un orignal secouer la tête, faire tomber ses bois et paniquer

Les bouffonneries animales peuvent être assez amusantes. Quand un orignal s’est rendu à la maison de Tyra Bogert en Alaska et a été capturé sur sa caméra de sonnette, cela seul aurait été plutôt cool pour la plupart des gens. Mais ensuite, après être resté immobile pendant un moment, l’orignal a innocemment secoué la tête – et la caméra capture ses bois qui tombent complètement, donnant une bonne frayeur au vieux Bullwinkle ici.

La vue peut sembler choquante pour les humains, mais Rapports National Geographic que les bois d’orignal ne sont pas fusionnés aux crânes des animaux et qu’ils les perdent chaque hiver.

La chute des bois se produit environ 35 secondes après le début de la vidéo, que Bogert a partagée sur TikTok et Facebook.

Bogert a posté plus tard un deuxième vidéo de son mari sortant et récupérant les bois, qu’elle a dit que le couple accrocherait à leur mur. Dans cette vidéo, il les amène à la caméra et les tient haut.

Bogert n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais dit McClatchy Nouvelles le couple a été “choqué” par ce que leur caméra a capturé.

“C’est vraiment une vidéo unique dans une vie et un cadeau de Noël tellement cool”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que quiconque trouve une paire de bois comme ça.”

Seuls les orignaux mâles ont des bois, et leur perte peut les libérer d’environ 60 livres de poids. L’orignal devrait commencer à produire de nouveaux bois au printemps.