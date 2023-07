Voir toutes ses relations – Hollywood Life

Ari a d’abord été liée à sa danseuse de secours Ricky Alvarez à l’été 2015. Ils sont sortis ensemble pendant environ un an avant d’arrêter en juillet 2016. Le couple est resté en bons termes au cours des années qui ont suivi et a même été aperçu en train de traîner ensemble. Après qu’Ariana ait chanté, « A écrit quelques chansons sur Ricky / Maintenant, j’écoute et ris » sur son single « Thank U, Next », elle a écrit en plaisantant sur les réseaux sociaux, « IM SORRY U GOT THE WORST LINE … IT WAS MEANT V LOVINGLY. »

Ariana et le regretté rappeur Mac Miller se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont collaboré sur son single « The Way », et ont continué à ce jour de 2016 à 2018. Après l’avoir appelé, Ariana s’est rendue sur Instagram, offrant aux fans un contexte pour la rupture. « Je le respecte et l’adore sans fin et je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie sous quelque forme que ce soit, à tout moment, peu importe comment notre relation change ou ce que l’univers réserve à chacun de nous ! » Le rappeur s’est également exprimé en juillet 2018 en disant: «J’étais amoureux de quelqu’un. Nous étions ensemble depuis deux ans. Nous avons traversé de bons moments, de mauvais moments, le stress et tout le reste. Et puis tout s’est terminé et nous sommes tous les deux passés à autre chose », a-t-il déclaré. Zane Lowe sur Beats 1.

Tragiquement, Mac Miller est décédé en septembre 2018 des suites d’une toxicité médicamenteuse mixte, et Ariana lui a rendu un hommage émouvant après son décès. « Je t’ai adoré depuis le jour où je t’ai rencontré quand j’avais dix-neuf ans et je le ferai toujours. » Elle l’a également mentionné sur son morceau « Thank U, Next », en chantant « J’aimerais pouvoir dire » Merci « à Malcom / Parce qu’il était un ange. »

Pete Davidson