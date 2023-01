Voir toutes les publicités étranges et hilarantes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michelob Ultra

Certaines personnes se connectent au Super Bowl pour l’action percutante. Certains regardent le spectacle de la mi-temps. D’autres apprécient les publicités. Le Super Bowl est devenu la publicité Coachella, avec de grands noms s’associant à de plus grandes marques pour des spots hilarants de 30 secondes qui semblent toujours éclipser le jeu lui-même. En 2023, le Super Bowl LVII (12 février) promet d’avoir certaines des publicités les plus étoilées, scandaleuses et mémorables depuis des années.

Le coût d’une publicité du Super Bowl LVII n’a pas été révélé, mais La variété a rapporté que Fox avait vendu plusieurs publicités “au nord de 7 millions de dollars”. La variété rapporte que “les clients qui achètent plusieurs spots ou qui ont une relation profonde avec le réseau peuvent avoir discuté d’offres prévoyant des annonces dont le prix se situait entre 6 et 7 millions de dollars”. La diffusion par NBC du Super Bowl LVI en 2022 a généré environ 434,5 millions de dollars, il est donc possible que cette année dépasse ce chiffre.

Cela dit, voici une liste courante de certaines des publicités des célébrités du Super Bowl.

Couronne royale (Dave Grohl)

Dave Grohl prépare quelque chose dans les teasers de la publicité de Crown Royal pour le Super Bowl LVII. On ne sait pas quoi, et même Dave semble un peu confus alors qu’il apprend ce qu’un tas de choses aléatoires ont en commun.

Downy (??????)

Une célébrité mystérieuse a juré de porter un sweat à capuche lavé dans Downy Unstopables pendant douze semaines avant le Super Bowl, ce qui signifie que les fans devront consulter les aperçus ici pour deviner son identité. Ou, attendez que la publicité complète soit sortie. Ou peut-être essayer Downy Unstopables par eux-mêmes ?

PopCorners (Bryan Cranston, Aaron Paul)

Bryan Cranston est de retour en tant que Walter White, et il n’est pas seul. Aaron-Paul est Jesse Pinkman dans Popcorner Breaking Bad commercial.

M&M’s (Maya Rudolph)

Après un Tucker Carlson-réaction de taille sur le fait que M&M’s était trop «réveillé», le bonbon a décidé de capitaliser sur l’indignation de droite en supprimant les «porte-bonbons» et en introduisant Maya Rodolphe en tant que nouveau porte-parole. Son premier geste ? Rebaptisez-les “Ma&Ya’s”.

Pringles (Meghan Trainor)

Meghan Trainor fait des danses TikTok pour deux. Après être apparue dans une avant-première de la publicité du Super Bowl de Pringles (où elle reste coincée dans la canette, ce qui est relatable), Megan a annoncé qu’elle n’allait pas boire pendant ce Super Bowl car elle attend son deuxième enfant avec son mari, Daryl Sabara.

Journée de travail (Ozzy Osbourne, Gary Clark Jr., Joan Jett, etc.)

Être le prince des ténèbres ne paie pas les factures, semble-t-il. Ozzy Osbourne abandonne le heavy metal pour les comptes créditeurs dans Workday’s Super Bowl Commercial, qui présente d’autres “rock stars” comme Gary Clark Jr., Joan Jettet plus.

Michelob Ultra (Serena William, Brian Cox, Alex Morgan, Canelo Alvarez, Tony Romo)

Dans ce qui pourrait être une porte dérobée pour un Caddyshack refaire, Serena Williams, Succession Brian Coxjoueur de foot célèbre Alex Morganboxeur Canelo Álvarezet le quart-arrière des Cowboys de Dallas devenu commentateur Tony Romo tous participent à la publicité du Super Bowl de Michelob Ultra. Les teasers avaient même Kenny Loggins “Je vais bien.”

Apple TV+ (Timothée Chalamet)

Timothée Chalamet a fait de son mieux pour séduire non pas un amant potentiel mais un service de streaming. Dans une publicité du Super Bowl pour Apple TV+, le Appelez-moi par votre nom L’acteur regrette de ne pas avoir d’émission ou de film Apple TV + avant de recevoir un appel d’un camée très spécial.

Assurez-vous de revenir à HollywoodLa Vie pendant le Super Bowl (12 février) pour toute l’action et les publicités.

