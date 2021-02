Les célébrités débarquent à Tampa!

Le Super Bowl 2021 est officiellement en cours, avec les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay se préparant pour la face-à-face de l’année.

Mais peu importe qui vous encouragez le dimanche 7 février, il y a une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord: nous avons hâte de voir Le weekend occupent le devant de la scène lors de la représentation du Halftime Show. Et étant donné qu’il a investi 7 millions de dollars de son propre argent dans la production, les fans ne peuvent s’attendre à rien de moins que spectaculaire.

Mis à part le spectacle du chanteur de 30 ans « Save Your Tears », d’autres stars devraient assister au match lui-même et beaucoup ont fait la fête et ont pris part à des événements étoilés à Tampa, en Floride et dans les environs pendant le week-end du Super Bowl.

Samedi, Bachelor Nation’s Blake Horstmann, Jason Tartick et Peter Weber, ainsi que le rappeur Jack Harlow et plusieurs athlètes ont participé à un match annuel de football de célébrités à Clearwater Beach, en Floride, organisé par Celebrity Sweat. Plus tard cette nuit, Diplo joué lors d’une soirée pré-Super Bowl au WTR Pool and Grill lors de la soirée E11EVEN Miami x Barstool Sports Big Game Pop-Up, présentée par E11EVEN Vodka, toutes deux à Tampa. D’autres fêtards repérés inclus Saveur Saveur et Flo Rida.

Harlow et Migos sont prêts à fonctionner pour le Spectacle de lancement du SHAQ Bowl, présenté par Mercari et diffusé en direct dimanche à 15 h HE juste avant le début du Super Bowl, ainsi que lors d’une after party. Shaquille O’neal, Diplo, Olivia Culpo, Winnie Harlow, Nelly, Tim Tebow et d’autres stars devraient participer à l’événement.