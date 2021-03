De Hailey Bieber à iCarly alun Miranda Cosgrove , de nombreux visages familiers ont déjà été repérés lors de la grande nuit de Slime. Quant à ce qui nous attend pour le spectacle amusant, Tout ça et Kenan et Kel alun Kenan Thompson est en charge d’accueillir la 34e cérémonie annuelle tandis que Justin Bieber mène le groupe des nominés non seulement en tant que star avec le plus de hochements de tête cette année, mais aussi en tant qu’artiste prévu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy