Voir tous les portraits des Golden Globes 2021

Ne restez pas là, allons-y. Prenez la pose, il n’y a rien à faire.

Avez-vous manqué l’expérience habituelle du tapis rouge aux Golden Globes 2021? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider, en vous proposant une série de portraits officiels de certains des gagnants et des nominés de la soirée.

La Hollywood Foreign Press Association a organisé des séances photo à distance avec des stars comme Regina King, Emma Corin, Vanessa Kirby, Bryan Cranston et plus. Les résultats ont été un mélange amusant de photos plus fantaisistes et d’images plus candides, ce qui en fait une expérience d’avant-spectacle unique comme aucune autre, car les célébrités ont pu appeler les photos – littéralement.

Tandis que Glenn Close a choisi de poser avec son chien bien-aimé, Andy Samberg a organisé un selfie artistique et Elle FanningOn aurait dit que le portrait provenait directement des pages de Vogue, avec un photographe célèbre Matt Sayles capturer toute la magie.