Voir tous les hommes qu’elle a épousés – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

“Je crois toujours au bonheur pour toujours, bien sûr, à 100%”, Jennifer Lopez a déclaré lors d’une interview de novembre 2021 sur Aujourd’hui. Lorsqu’on lui a demandé si elle se remarierait, elle a répondu : « Je ne sais pas. Ouais. Je suppose.” À l’époque, elle ne sortait qu’avec Ben Affleck, mais cinq mois plus tard, Ben surprenait J.Lo alors qu’elle prenait un bain avec une proposition et une bague de fiançailles en diamant vert de 8,5 carats. Ce cierge magique, d’une valeur estimée à 5 millions de dollars, est devenu le dernier né de la collection de bagues de fiançailles de J.Lo, puisqu’elle a déjà marché trois fois dans l’allée. Et maintenant, elle peut ajouter une alliance à sa cache, comme elle l’a officialisé avec Ben le 16 juillet 2022.

“Si vous ne pouvez pas rire de vous-même et prendre les choses comme elles viennent, je ne pense tout simplement pas à ces choses”, a ajouté J.Lo lors de l’interview. « J’ai l’impression d’être un être humain comme tout le monde. J’ai eu des hauts et des bas, j’ai fait des erreurs et je suis vraiment fière d’où j’en suis arrivée dans ma vie et de qui je suis en tant que personne, en tant que mère, en tant qu’actrice et artiste . Alors oui, ça va, tout le monde a ça.

Ce nombre aurait pu être plus élevé. Elle était fiancée à Alex Rodríguez avant d’annuler leurs fiançailles de deux ans en mars 2021. De plus, Jen et Ben devaient se marier pendant “Bennifer 1.0”, la romance qui a balayé le début des années 2000. Maintenant, à la lueur de “Bennifer 2.0” en train de se marier, voici un retour sur tous ses anciens maris.

Ojani Noa

« J’aimerais que tu sois mon premier amour

Parce que si tu étais mon premier, bébé

Il n’y aurait pas eu de deuxième, troisième ou quatrième amour”

Jennifer Lopez, “Premier amour”

Vous n’oubliez jamais votre premier, bien que parfois, vous souhaiteriez pouvoir le faire. Jennifer s’est mariée Ojani Noa en février 1997. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle était à Miami pour filmer Sang et Vin. Ojani a travaillé comme serveur dans Gloria Estefan restaurant, et la romance était au menu. Le couple s’est marié, mais en mars 1997, Séléna a été libéré. Le profil de J.Lo a soudainement monté en flèche avec la performance révolutionnaire, et son mariage a rapidement cédé sous le poids. Le couple a divorcé en 1998 après à peine un an ensemble.

“Je n’ai jamais été marié dans une église, et j’ai été marié trois fois, et une fois pendant neuf mois et une fois pendant 11 mois, donc je ne les compte pas vraiment”, a déclaré J.Lo dans une vidéo YouTube documentant son C’est ma fête tour.

Cris Judd

” En enlevant le fait que je me soucie de toi, c’est juste ta façon

Si doux, tout semble juste autour de toi

Saviez-vous que vous aviez cette façon apaisante de vous toucher lorsque vous vous touchez ?

Et je veux savoir si je pourrais être ta copine”

Jennifer Lopez, “Celle (Version 2)”

Dans le cas du “deuxième couplet, identique au premier”, J.Lo s’est attelé à un danseur et chorégraphe Cris Judd le 21 septembre 2001. Les deux se sont rencontrés en Espagne à la fin de 2000 lorsque Cris a été embauchée pour réaliser son clip “Love Don’t Cost a Thing”. Leur chimie a emporté le plateau de tournage et dans la chapelle de mariage.

“Quand Jennifer entre, je lui serre la main et nous nous regardons un peu – et dans ma tête, je me dis:” Oh mon Dieu, je vais épouser cette femme “”, a déclaré Cris dans un 2013 épisode de Oprah : Où sont-ils maintenant ?, par HuffPost. Ce rêve s’est rapidement transformé en cauchemar pour Cris et J.Lo.

“Chaque fois que nous quittions un endroit, nous partions séparément”, a-t-il déclaré dans l’épisode. “Je suppose que la première fois que j’ai été avec elle, c’était quand nous étions aux Oscars. C’était juste du chahut. Je n’ai jamais vu autant de monde concentré au même endroit, surtout des caméras. Je savais qu’elle était là pour faire un travail, et j’étais donc juste ce gars qui était juste à ses côtés.

J.Lo a demandé le divorce en juillet 2022, neuf mois après le mariage. Bien que le père de Cris ait donné une interview en 2002 où il a blâmé Ben Affleck pour la rupture, Cris lui-même était prêt à laisser passer le passé. “Pendant le temps où nous étions séparés, et nous traversions [the] divorce, je recevais beaucoup d’appels pour un entretien, et naturellement, tout le monde veut connaître la saleté de votre mariage et ce qui s’est mal passé », a déclaré Judd. “Et je n’ai jamais voulu faire ça parce que ce n’est l’affaire de personne.”

Marc Anthony

“Non moi mes amis

Para estar muriendo

Dentro de una guerra llena de arrepentimientos

Non moi mes amis

Para estar en tierra

Quiero alzar el vuelo con tu gran amor

Par l’azur du ciel.

Jennifer Lopez et Marc Anthony, “No Me Ames”

Dans la chronologie de J.Lo, Cris Judd est venu avant “Bennifer 1.0” et Marc Anthony est venu après. J.Lo et Marc auraient commencé à se fréquenter en septembre 2003, peu de temps après que J.Lo et Ben aient annoncé qu’ils reportaient leurs noces. En 2004, Ben et Jen s’étaient séparés, et en juin 2004, elle a dit “oui” à Marc lors d’une petite cérémonie qui ne comprenait que 30 invités.

Marc et J.Lo étaient amis depuis des années avant de devenir romantiques. Dans son livre, L’amour vrai, elle a dit que Ben était son “premier vrai chagrin” et que l’arrivée de Marc était un timing parfait. Le réunir était le “début de son conte de fées”, et il l’a fait “se sentir aimée” pendant un point bas (h / t Aide-mémoire).

Pendant un moment, il semblait que ces deux-là allaient s’en sortir. J.Lo et Marc ont accueilli des jumeaux Emme et Max le 22 février 2008. De plus, comme dirait J.Lo Cosmopolite en 2013, le mariage avec Marc lui a redonné confiance. “La plus grande insécurité que j’avais était mon chant”, a-t-elle déclaré. “Même si j’avais vendu 70 millions de disques, il y avait ce sentiment que je ne suis pas doué pour ça. Et pendant que j’étais mariée à Marc, il m’a aidée à m’en remettre. Il n’arrêtait pas de me dire : ‘Tu es le seul à te retenir d’atteindre ton plein potentiel en tant que chanteur. Vous devez lâcher prise.

Lâcher prise, c’est ce que ces deux-là ont fait. “Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage”, ont déclaré Mar et J.Lo dans leur annonce de 2011, selon le Poste de New York. “C’était une décision très difficile. Nous sommes arrivés à une conclusion à l’amiable sur toutes les questions. C’est une période douloureuse pour toutes les personnes impliquées, et nous apprécions le respect de notre vie privée en ce moment.”

J.Lo a écrit dans son livre que les problèmes qui ont conduit à son divorce étaient que Marc découlait de sa propre faible estime de soi. Depuis, elle et son ex-mari sont en excellents termes, coparentalité de leurs enfants et se louant mutuellement dans la presse.

“Le truc avec Jennifer, c’est sa capacité à voir et à comprendre les choses avant qu’elles n’arrivent. Avant même d’évoquer une idée, elle l’a visualisée mille fois. Et si quelqu’un dit que ce n’est peut-être pas la meilleure idée, elle dira: “Vous ne le voyez tout simplement pas encore” », a déclaré Marc dans la couverture d’avril 2021 pour Dans le style. “Neuf fois sur 10, elle y arrivera. Elle est la première dans la pièce et la dernière à partir. Le travailleur le plus acharné que j’ai jamais rencontré. Quand nous étions ensemble, c’était tout le contraire pour moi. Cela a changé depuis. J’ai tellement appris d’elle. C’est l’original !

Ben Affleck

Je ne peux tout simplement pas me contrôler

Je ne peux être avec personne d’autre

Il semble que je sois accro à la façon dont tu aimes me toucher

Je ne pense pas qu’ils comprennent

Pourquoi j’aime à votre commande

Des mots que tu prononces

Si profondément nos corps se rencontrent, je devais t’avoir

Jennifer Lopez, “Cher Ben”

Ben Affleck a commencé à sortir avec Jennifer après son deuxième divorce. Ils se sont rencontrés pendant le tournage Gigli en 2001, s’est fiancée en novembre 2002 et a tout annulé en 2004. Avance rapide jusqu’en avril 2021, et J.Lo vient d’annuler sa relation avec A-Rod. Ben a été photographié en train de sortir du SUV de J.Lo, suscitant des rumeurs d’un “Bennifer 2.0”. Quelques jours plus tard, après que Ben et Jen aient participé à l’événement Vax Live du 2 mai à Los Angeles, ils sont montés à bord d’un avion en direction du complexe Yellowstone Club à Montant. Les deux ont été photographiés en train de naviguer autour de l’état de Big Sky. Le couple a rapidement confirmé que la romance était de retour avant d’emmener leur amour à travers le monde et de revenir.

En son temps en dehors de J.Lo, Ben s’est marié Jennifer Garner, est devenu père de trois enfants, a divorcé et est sorti avec une poignée de femmes. Et en 2022, Ben a proposé à J.Lo pour la deuxième fois, le couple l’offrant le 16 juillet 2022. Il semble que croire au « bonheur pour toujours » porte ses fruits.