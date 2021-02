C’est à nouveau cette période de l’année: la compétition se réchauffe … et non, on ne parle pas du Super Bowl.

Le Puppy Bowl XVII d’Animal Planet revient ce dimanche 7 février et les chiots les plus mignons iront patte contre patte pour concourir pour l’événement spécial de trois heures.

Rejoindre cette année alors que les annonceurs du Puppy Bowl XVII sont l’annonceur Play-by-Play de Monday Night Football d’ESPN Steve Levy et Centre sportif hôte Sage Steele, qui fournira des analyses de chiots tout au long du jeu!

L’émission d’avant-match commence à 13 h HE / 10 h HP lorsque les correspondants sportifs de longue date du Puppy Bowl, Rodt Weiler, James Hound, Sheena Inu, Brittany Spaniel et Herman Shepard, feront le tour de la foule avec des informations sur les affrontements à fourrure avant le grand match.

Cette année, 22 refuges et sauvetages de neuf États du Nord-Est devraient amener 70 joueurs de chiots adoptables incroyables pour l’événement pour arborer leurs couleurs de bandana opposées. Les chiots seront répartis entre #TeamRuff dans « Tail Mary Tangerine » et #TeamFluff arborant « Bark Blue ». Les deux équipes s’affronteront dans le tout nouveau stade GEICO pour remporter le trophée CHEWY «Lombarky».