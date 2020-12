Cecily Strong est-ce que nous sommes tous dans la promo pour Saturday Night Live.

Dans une nouvelle promo, le comédien demande à Timothée Chalamet de l’appeler par son nom, à la Elio et Oliver en Appelez-moi par votre nom. le Dune La star fait ce que Cecily demande, avec un soupçon d’agacement dans sa voix.

Pendant ce temps, Bruce Springsteen et Le E Street Band regardez l’interaction, avant que le chanteur ne l’interrompe pour dire: «Et je suis Bruce».

La demande de Cecily n’est en aucun cas la première, et ce ne sera pas non plus la dernière fois que l’acteur sera invité à rejouer la scène chargée d’émotion du film dans lequel il a joué aux côtés d’Armie Hammer.

Il y aura sans aucun doute de nombreuses références faites au film lorsque le Dune acteurs hôtes Saturday Night Live pour la première fois ce week-end.

Avant le spectacle, SNL a taquiné son apparence en partageant des photos de Timothée en train de répéter avec Pete Davidson et Kate McKinnon sur Instagram. Cela a suscité toute une réaction de Jason Momoa, qui a commenté, « mon garçon [heart emojis]. «