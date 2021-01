C’est le plus proche de la vie réelle Temps d’outil– et nous en sommes tellement.

Le lundi 25 janvier, History Channel a publié un teaser pour son nouvelle série de compétition, Assemblage requis. Et si tu étais un Amélioration de l’habitat fan, alors ce spectacle est pour vous.

Assemblage requis réunit Amélioration de l’habitat co-stars Tim Allen et Richard Karn, qui servent également d’animateurs et de producteurs exécutifs de l’émission. La série, qui sera présentée le mardi 23 février à 22 h, suit les animateurs et un expert résident.Star YouTube DIY Avril Wilkerson– alors qu’ils mettent au défi les constructeurs de partout au pays de «donner une nouvelle vie aux articles ménagers quotidiens qui ont désespérément besoin d’être réparés».

The History Channel a précisé: « Cette nouvelle série poussera chaque concurrent à ses limites tout en testant sa capacité et son ingéniosité non seulement à la reconstruire, mais à la construire mieux. Dans chaque épisode, Allen et Karn plongeront également dans l’histoire unique autour de ces derniers. des objets pour célébrer les hommes et les femmes qui les ont fabriqués et les techniques utilisées. «

Comme nous l’avons dit, c’est à peu près Temps d’outil, mais IRL!