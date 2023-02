Voir ‘The Last of Us’ Monster Twerk avec Pedro Pascal dans SNL TikTok

Les Clickers de The Last of Us de HBO sont comme nous. Ils ne laisseraient pas non plus passer l’occasion de danser avec Pedro Pascal.

Dans une vidéo TikTok publiée par Saturday Night Live mercredi, Pascal et une personne déguisée en l’un des terrifiants grooves infectés de l’émission sur “Big Energy” de Latto.

Le bref clip, également publié sur les bobines Instagram de SNL, précède les débuts de l’hébergement SNL de Pascal le 4 février. Il y a du twerk et même une référence potentielle à L’acceptation passée de Pascal d’être le “papa” d’Internet. C’est tout ce qu’un TikTok devrait être.

The Last of Us de HBO est basé sur le jeu vidéo acclamé du même nom et des stars Pascal et Bella Ramsey en tant que survivants d’une pandémie fongique qui détruit la civilisation. Compte tenu de la morosité du spectacle, la danse optimiste est encore plus bienvenue.

SNL aussi a publié une promo plus tôt mercredi avec Pascal et ce qui semble être le même macabre Clicker. Pascal tente d’éliminer le monstre, mais celui-ci s’avère être un acteur.