Voir son hommage pour la jeune de 15 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : JA/Everett Collection

Audrina Patridge37 ans, s’est rendue sur Instagram pour annoncer sa nièce de 15 ans, Sadie Raine Lozaest mort. Les collines La star a partagé un article déchirant plein de photos mémorables de la défunte adolescente, qui a célébré son anniversaire la semaine dernière, ainsi qu’un message d’amour. “J’ai mal au cœur même d’écrire cela », a-t-elle commencé. “Ma belle nièce est maintenant au paradis.

“Je sais que ce n’est pas un au revoir pour toujours, mais c’est le plus difficile de dire au revoir pour le moment”, a-t-elle poursuivi. “Tu vas nous manquer et nous chérirons chaque instant que nous avons passé avec toi. Repose en paix Dis Dis !! Nous t’aimons pour toujours et à jamais ! ✨🤍🙏”

Une fois qu’Audrina a partagé la triste nouvelle, la famille, les amis et les abonnés ont rapidement répondu avec des mots de soutien. “Tellement désolé pour ta perte Audrina. C’est déchirant. Je vous envoie de l’amour à vous et à la famille ” Brody Jenner écrit dans un commentaire. Ancienne co-star et amie Kristin Cavallari a également répondu. “Omgggg ça me tue”, a-t-elle écrit.

« Audrina ! Je suis tellement désolé ! ❤️🙏 vous envoie tout l’amour et la lumière à vous et à votre famille », actrice Rachel Bilson partagé. “Audrina 💔 Je suis tellement désolée. envoyer de l’amour à vous et à votre famille. quelle perte inimaginable 💔 », actrice Christa Allen aussi partagé.

Peu de temps avant qu’Audrina partage la nouvelle dévastatrice, la mère de Sadie, Casey Loza, s’est rendue sur son Instagram pour publier un article sur la mort de sa fille. “Sadie Raine Loza a quitté cette Terre pour le paradis”, a-t-elle écrit à côté d’une photo en gros plan de Sadie. “Écrire ceci a été la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire, ne connaissant pas les mots justes, je vous laisse avec cela, Sadie aimait à me rappeler que la première loi de la thermodynamique alias (loi de conservation de l’énergie) fonctionne dans toutes les sphères de la vie…..’L’énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut être changée que d’une forme à une autre.’”

“La transformation est un meilleur mot que la mort”, a-t-elle ajouté. “Son histoire sauvera d’innombrables vies, sa mémoire ne sera jamais oubliée. Repose en paix, brillante graine d’étoile. Vous êtes avec votre créateur. Vous allez nous manquez ma chère. Je t’aime.”

La mort de Sadie survient juste une semaine après que Casey a partagé une vidéo d’elle tenant un gâteau tout en célébrant ses 15 ans. au début de la légende. Une cause de décès pour Sadie n’a pas été publiée.

