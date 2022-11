Voir son hommage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Quavo31 ans, pleure la mort de son compagnon migos membre Décoller, qui a été tué par balle dans un bowling à Houston le matin du 1er novembre. Quavo, qui était l’oncle de Takeoff, s’est souvenu du collègue rappeur dans un hommage déchirant partagé sur Instagram. Quavo a publié l’hommage le 12 novembre, un jour après que les amis et la famille ont célébré la vie de Takeoff avec un service commémoratif à Atlanta.

“C’est tellement difficile de te dire que tu vas me manquer parce que tu es toujours avec moi”, a écrit Quavo. « Et nous avons tout fait ensemble. Depuis que nous étions enfants, tu étais à mes côtés, me regardant, ces yeux attendant que je fasse le prochain pas, puis tu as suivi juste derrière moi. Tu as toujours veillé à ce que je le fasse en premier pour que tu puisses le faire correctement avec moi. Tu n’as jamais concouru avec moi, nous étions toujours dans la même équipe. Tu détestais jouer contre moi.

Quavo a rappelé que Takeoff était la “personne la plus insouciante au monde” et a déclaré qu’il était quelqu’un qui ne s’est jamais fâché ni n’a élevé la voix. Cependant, il a également souligné que son neveu était toujours la personne la plus “drôle” de la pièce. Il a appelé Takeoff son “ange” et a dit qu’il était “fier” d’être son oncle. « Vous continuerez à envoyer vos bénédictions du ciel », a-t-il écrit. “Et je continuerai à garder ton nom vivant aussi longtemps que je vivrai.”

Quavo et Takeoff ont formé Migos avec Décalage en 2008. Ils ont sorti leur premier single “Versace” en 2013, suivi de quatre albums studio et de nombreuses mixtapes. En tant qu’artiste solo, Takeoff a sorti un album studio sorti en 2018, ainsi que cinq singles. Migos a collaboré avec d’autres artistes tels que la femme d’Offset Cardi B, Nicki Minaj, Canardet Travis Scott.

En octobre, Takeoff et Quavo ont sorti un album sans Offset, au milieu d’informations selon lesquelles le groupe s’était séparé. Bien qu’ils n’aient jamais confirmé une rupture officielle, Takeoff et Quavo ont laissé entendre qu’ils s’étaient séparés d’Offset parce qu’il n’était pas loyal. “J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en duo, tu vois ce que je veux dire?” Quavo a dit Grands faits en octobre. « Nous venons d’une famille loyale. Nous sommes censés nous serrer les coudes. Parfois, quand la merde ne fonctionne pas, ce n’est pas censé l’être. Dans la même interview, Takeoff a ajouté: “Nous avons toujours une famille, [thought]. Rien ne va changer.

Quavo et Takeoff venaient de sortir un clip vidéo le 31 octobre, quelques heures avant la mort de Takeoff. Le couple aurait été ensemble au 810 Billiards & Bowling à Houston où Takeoff a été tué par balle, par TMZ. Des photos et des vidéos de la scène montrent un homme, vraisemblablement Takeoff, au sol, soigné par Quavo. La police de Houston a confirmé que la victime avait été déclarée morte sur les lieux après avoir reçu une balle dans la tête ou le cou