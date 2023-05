Voir son hommage – Hollywood Life

Voir la galerie





Paris-Hilton a dit au revoir à son chien bien-aimé le lundi 22 mai. La vie simple star, 42 ans, a révélé que son chihuahua Harajuku Salope était décédé à 23 ans dans un long post Instagram. Paris a partagé un certain nombre de photos de son chiot bien-aimé au fil des ans et a écrit à quel point elle était spéciale pour elle dans la légende. « Elle a vécu une vie longue, belle et emblématique, entourée d’amour jusqu’à son dernier sommeil paisible. Les mots ne peuvent exprimer l’immense douleur que je ressens en ce moment », a-t-elle écrit dans le post.

Alors que Paris faisait l’éloge de son chiot, elle a expliqué à quel point Harajuku était important pour elle. « Pendant 23 années incroyables, elle a rempli ma vie de tant d’amour, de loyauté et de moments inoubliables », a-t-elle écrit. «Elle était plus qu’un simple animal de compagnie; elle était une famille pour moi, une amie fidèle qui était toujours à mes côtés à chaque tournant de la vie.

Son chien l’a accompagnée tout au long de sa carrière, souvent lors d’événements et sur le tapis rouge avec Paris. L’héritière a déclaré que le chihuahua était toujours une « boule d’amour » et « illuminait même les jours les plus sombres ». En conclusion, Paris a déclaré qu’elle aimerait toujours Harajuku. «Repose en paix, ma douce chérie. Merci d’avoir béni ma vie avec ton amour inconditionnel. Tu seras à jamais mon petit ange, à jamais manqué et à jamais aimé. Vous êtes peut-être physiquement parti, mais l’empreinte de vos empreintes de pattes sur ma vie ne s’effacera jamais », a-t-elle écrit. « Repose-toi doucement, doux ami, sachant que tu seras toujours chéri et manqué. Je t’aime et tu me manques pour toujours.

Harajuku était l’un des chiens que Paris possédait depuis le plus longtemps. Elle a eu un certain nombre de chiens tout au long de sa vie, et elle a régulièrement partagé des photos d’eux et les a emmenés avec elle à différents événements. Son chien Fée Clochette décédé à 14 ans en 2015. En 2022, un autre chiot de Paris Bébé diamant a disparu, et elle a annoncé qu’elle était perdue dans une publication sur les réseaux sociaux, par Divertissement ce soir.

