Voir son doux message – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Michelle obama a eu 59 ans le 17 janvier et a célébré avec son amour Barack Obama. Pour l’anniversaire de sa femme, Barack a écrit un gentil message Instagram, accompagné d’une photo de lui tenant Michelle dans ses bras alors que le soleil se couchait devant eux. “Joyeux anniversaire, @MichelleObama. Vous rendez chaque jour plus lumineux – et en quelque sorte continuez à avoir l’air mieux! lit sa légende.

Michelle a commenté le post de Barack avec un emoji coeur rouge et un emoji bisou. Elle a republié la publication de Barack sur son histoire Instagram et a ajouté un autocollant “Je t’aime”.

Vers la fin de son anniversaire, Michelle tweeté, “Merci à tous pour l’amour d’anniversaire. Je le dis souvent, et je le pense – je t’aime en retour, et je suis tellement reconnaissante que tu me soutiennes à chaque étape de mon voyage.

Barack et Michelle se sont mariés en 1992 et ont célébré leur 30e anniversaire en octobre. Ils ont deux filles : Malia24, et Sacha, 21 ans. Barack a écrit le message d’anniversaire le plus doux qui comprenait une série de photos du couple. “Miche, après 30 ans, je ne sais pas pourquoi tu es exactement la même et pas moi”, a écrit Barack sur Instagram. « Je sais que j’ai gagné à la loterie ce jour-là, que je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur partenaire de vie. Joyeux anniversaire, ma chérie !

L’ancienne Première Dame a toujours été franche à propos de son mariage avec Barack, même à propos de leurs moments difficiles. “Nous ne parlons pas de la quantité de travail nécessaire et de la difficulté, même lorsque vous êtes follement amoureux de la personne, même lorsque tout se passe bien”, a déclaré Michelle lors d’une table ronde REVOLT tout en faisant la promotion de son livre. La lumière que nous portons.

Elle a ajouté: “Les gens pensent que je suis méchante en disant cela – c’est comme s’il y avait 10 ans où je ne pouvais pas supporter mon mari”, a ajouté Michelle. « Et devinez quand c’est arrivé ? Quand ces enfants étaient petits… je prenais 10 mauvaises années sur 30. C’est juste la façon dont vous voyez les choses. Et les gens abandonnent… « Cinq ans ; Je ne peux pas le supporter.

