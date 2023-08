Voir son cierge magique de [SPOILER] – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Charité Lawson s’est fiancé à Dotun Olubeko sur la finale de la saison de La bachelorette. Après avoir eu une rupture émotionnelle avec Joey Graziadeï lors de la cérémonie finale des roses, Charity a accepté la proposition de Dotun – et la magnifique bague de fiançailles étincelante qui l’accompagnait ! Dotun a posé la question avec une bague en diamant ovale absolument magnifique, qui comportait également des diamants plus petits autour de la bande.

Avant de poser la question, Dotun a expliqué à Charity à quel point il l’aimait et à quel point il était excité pour leur avenir ensemble. « Charity, il y a tellement de choses que nous avons vécues depuis notre premier baiser au manoir jusqu’à la conquête de nos peurs à 200 pieds dans les airs, en traversant la Nouvelle-Orléans et, plus important encore, en tombant amoureux. Vous avez réussi à me faire sentir si incroyablement spécial. Tu m’as fait me sentir adorée, validée et désirée. Et recevoir ça d’une femme de ton calibre, je ne pense pas que tu comprendras jamais ce que ça signifie pour moi, mais je suis certain que je veux passer le reste de ma vie à te le montrer. 100 pourcent. Je veux que vous sachiez que je suis entièrement dévoué à vous alors que vous vous tenez ici devant moi. Je ne changerais rien à votre sujet.

Charity a ensuite rendu la pareille à ces sentiments. « J’ai toujours dit qu’être ici et faire ce voyage m’a appris qu’une conversation peut tout changer », a-t-elle déclaré. « Quand je pense à ce moment et quand je pense à toi, cela me ramène à Oceanside quand nous avons partagé ce moment incroyablement spécial qui a changé ma vie, vraiment, pour toujours. Quand je t’ai regardé dans les yeux à ce moment-là, j’ai vu un homme qui me respectait, qui m’appréciait, qui m’adorait et un homme que je pourrais aimer pour toujours. Tu m’as fait me sentir vivant, tu m’as redonné confiance en l’amour. Vous m’avez fait me sentir tellement valorisé et tellement vu. Alors, Dotun, quand je me tiens ici en ce moment, je veux un avenir pour toujours avec toi. Je te vois comme mon mari, je te vois comme mon avenir. Je le vois si clair. Je n’ai aucun doute. Je ne le remets pas en question. Je t’aime tellement. » De là, Dotun a proposé.

Cela a été tout un voyage pour Charity d’en arriver là. Le joueur de 27 ans a été présenté pour la première fois aux téléspectateurs de Bachelor Nation sur Zach Shallcross’ saison de Le célibataire plus tôt cette année. Elle a été renvoyée chez elle à la quatrième place après avoir été éliminée aux dates de sa ville natale. Charity a ensuite été choisie comme chef de file de La bachelorette et a rencontré plus de deux douzaines de gars qui espéraient être son futur mari.

Maintenant, Charity et Dotun auront leur bonheur pour toujours, mais Charity a dû briser certains cœurs – y compris le sien – en cours de route. Dire au revoir à Joey avant de se fiancer à Dotun a été un moment déchirant, car Charity lui avait dit qu’elle était amoureuse de lui lors de leur rendez-vous dans une suite fantastique. De plus, dans les jours qui ont précédé la proposition, elle a également dû faire face à d’Aaron Bryant revenir au spectacle, malgré son élimination précédente aux dates de sa ville natale.

Charity a décidé de donner une seconde chance à Aaron après avoir réalisé qu’elle avait peut-être commis une erreur en le renvoyant chez lui. Cependant, après avoir passé un peu plus de temps ensemble, elle est allée avec son instinct et l’a renvoyé une fois de plus. Malgré tous les hauts et les bas, cependant, Charity a trouvé sa personne, et après des mois à garder leurs fiançailles secrètes, elle et Dotun pourront enfin rendre public leur amour !

Sur Après la rose finale, ils ont fait exactement cela. Charity et Dotun ont confirmé qu’ils étaient toujours ensemble et plus amoureux que jamais.