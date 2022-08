“Voir Sindhu gagner et jouer l’hymne national”, m’a inspiré à le répéter, déclare Lakshya Sen

Lakshya Sen a décroché la 20e médaille d’or de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 après avoir battu le Malaisien Tze Yong NG 19-21, 21-9 et 21-16 lors de la finale du simple messieurs lundi.

“Quand je suis arrivé ici, je pensais que je prendrais un match à la fois. Je suis très heureux. Je n’ai jamais pensé à comment célébrer mais après le match, je dois voir comment je l’ai célébré », a déclaré Lakshya à CNN-News18.com après la victoire.

“Je veux remercier mon équipe. (PV) Le match de Sindhu Didi était là avant moi. Je m’échauffais. Ensuite, l’hymne national a également été joué. cela m’a aussi motivé à y aller et à le répéter. Ça faisait vraiment du bien », a-t-il ajouté.

Sen a traîné pendant la majorité du premier match mais est resté proche du Malaisien qui avait représenté le champion du monde Yew Kean Loh et Kidambi Srikanth lors de ses deux matchs précédents.

Sen a fait 19-18 de 16-19 avant que Yong ne produise des vainqueurs consécutifs en coup droit pour gagner un point de jeu. Sen a mal évalué un appel de base après un rallye exténuant pour donner l’avantage à Yong.

Le deuxième match était à sens unique après que Sen menait 11-9 à la pause. L’Indien a pris 12 points d’affilée après la pause pour égaliser la finale. Yong a commis une série d’erreurs directes et il semblait qu’il voulait conserver son énergie pour le troisième match.

Sen était à son meilleur niveau d’attaque dans le décideur et a mené jusqu’à la fin. Yong a fait de son mieux pour monter un retour mais Sen était imparable. Il a converti sa première balle de match après un long rallye, menant à une célébration endiablée qui l’a vu jeter sa raquette dans les tribunes.

“C’était tendu au début, j’ai dû travailler très dur. Yong a également joué un grand tournoi. Félicitations à lui aussi », a déclaré Sen après une compétition acharnée.

Lakshya est devenu le quatrième navetteur indien à remporter une médaille d’or dans la catégorie simple messieurs après Prakash Padukone (1978), Syed Modi (1982) et Parupalli Kashyap (2014).

Cela signifie également que l’Inde a décroché le premier et le troisième podium en badminton masculin après que Kidambi Srikanth a décroché la médaille de bronze après avoir battu Jia Heng Teh de Singapour 21-15, 21-18.

Dans les autres résultats en badminton de la journée, PV Sindhu a remporté sa première médaille d’or en simple féminin, battant Michelle Li du Canada 21-15, 21-13 alors que Satwik Rankireddy et Chirag Shetty ont également décroché la médaille d’or en battant les Anglais Ben Lane et Sean Mendy 21 -15, 21-13. Plus tôt, Tressa Jolly et Gayatri Gopichand ont remporté le bronze en double féminin, battant la paire australienne de Wendy Chen Hsuan-Yu et Gronya Somerville 21-15, 21-18 dans le match pour la 3e/4e place.

