Voir sa tenue en jean et sa performance – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Katy Perry a découvert certains des plus grands talents de la musique country en tant que juge sur Idole américaine. Maintenant, elle monte sur l’une des plus grandes scènes du genre aux côtés de l’une des plus grandes stars ! La chanteuse de “Firework” est arrivée vêtue d’un look entièrement en denim à la Bridgestone Arena pour les CMA Awards, avant sa performance de “Where We Started” avec Thomas Rhet. Katy a été stupéfaite dans une combinaison en jean plongeante à épaules dénudées qui comportait un pantalon large et un corset élégant. La combinaison avait également un grand nœud sur le côté qui ajoutait une partie du culot habituel de Katy sur le tapis rouge ! Ses cheveux noirs sont restés lisses et séparés au milieu, tandis que ses bijoux étaient étincelants, alors qu’elle berçait un tour de cou en diamant et des boucles d’oreilles pendantes.

“J’aime barboter !” Katy a déclaré à ABC sur le tapis rouge, lorsqu’on lui a demandé si elle allait continuer à collaborer avec des artistes country. “J’aime où se trouve la chanson la plus authentique, il ne s’agit pas de savoir où se trouve le genre, c’est si la chanson résonne avec moi.”

Plus tôt dans la journée, Katy a partagé un clip rapide du couple répétant ensemble. La chanteuse s’est imposée dans un jean large et un corset en denim assorti, tandis que Thomas portait une chemise en daim marron, un pantalon marron et des chaussures assorties, avec sa guitare en bandoulière.

Katy et Thomas ont sorti leur chanson au printemps 2022 et ont sorti un clip vidéo époustouflant pour la collaboration inter-genre fin octobre. La vidéo présente les deux stars chantant entre elles parmi des feuilles fluides, pour une aide visuelle belle mais simple à la chanson. “Travailler avec Katy a été un processus vraiment collaboratif”, a déclaré Thomas dans un communiqué à propos de la sortie. “Du suivi de la chanson en studio à sa performance Idole américaine, à cette vidéo – sa contribution a rendu toute cette expérience vraiment spéciale pour moi. Katy a ajouté: “J’ai adoré pouvoir créer un monde de rêve pour ‘Where We Started’, en revenant aux racines de l’auteur-compositeur-interprète de Nashville où j’ai commencé.”

En avril, le père de quatre filles a expliqué à ET comment la collaboration était née. « Je n’ai pas participé à cela. Mon label l’a appelée et lui a dit : ‘Voulez-vous faire une collaboration avec Thomas Rhett ?’ et je pensais qu’ils étaient fous », a-t-il déclaré à l’époque. “J’étais comme, ‘Elle n’a aucune idée de qui je suis.’ Ils le lui ont envoyé et elle a adoré la chanson.

Il a poursuivi: “Elle a adoré la chanson et la semaine suivante, elle a mis sa boucle dessus et l’a récupérée et je me suis dit:” C’est ce que c’était censé être. Et depuis, on a tourné un clip vidéo, on a enfin pu la rencontrer en personne. Elle est aussi douce que possible et je pense juste qu’elle a fait passer cette chanson de bonne à excellente.