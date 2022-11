Voir sa robe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Locher/Invision/AP/Shutterstock

Christina Aguilera était la dame de l’heure aux Latin Grammy Awards 2022 le 17 novembre. La bombe blonde a foulé le tapis rouge dans un ensemble absolument époustouflant. Sa robe violet foncé étreignait chaque centimètre de sa silhouette à la perfection. Le décolleté décolleté montrait un peu de peau, tandis que les manches longues, les épaules bouffantes et la traîne au sol couvraient le reste de son corps.

Pour compléter son look de tapis rouge, Christina avait les cheveux tirés en arrière dans un chignon avec une raie au centre. elle a laissé des vrilles à l’avant, encadrant son visage. Sa peau était bronzée et éclatante, avec une ombre à paupières violet clair complétant la teinte de la robe. Les longs ongles violets de la chanteuse étaient également assortis à son ensemble. Elle a été rejointe à l’événement par le fiancé, Matthieu Rutlerqui a aidé à réparer son train alors qu’elle posait pour des photos.

Lors de la remise des prix, Christina est montée sur scène pour interpréter “Cuando Me De la Gana” avec chrétien nodal. Elle a également été nominée pour sept prix lors du spectacle : disque de l’année, album de l’année, chanson de l’année, meilleur album vocal pop traditionnel, meilleure performance urbaine/fusion (deux fois) et meilleure chanson mexicaine régionale. Elle a remporté le prix de l’album vocal pop traditionnel pour son disque Aguilera.

“Merci à la Latin Recording Academy. Merci beaucoup, oh mon Dieu », a-t-elle dit, bouleversée, alors qu’elle acceptait l’honneur. “Je voulais sortir un autre album espagnol depuis [2000’s] Mi Reflejo et c’était un moment tellement incroyable pour moi. C’est tellement important pour moi. C’était tellement incroyable de revenir dans cette maison.”

Elle a également remercié tous les “artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs” qui l’ont fait “retomber amoureuse de la musique” en travaillant sur cet album. De plus, elle a également salué personnellement Matt, ainsi que sa fille et son fils (elle et Matt ont une fille, Été8 ans, ensemble, alors qu’elle partage son fils Max, 14, avec ex Jordan Bratman).