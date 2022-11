Voir sa robe et sa performance – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Carly Pearce est arrivé aux CMA Awards déjà gagnant ! La chanteuse nominée 5 fois a remporté l’événement musical de l’année pour sa collaboration avec Ashley McBryde avant même de fouler le tapis rouge de la Bridgestone Arena de Nashville. La chanteuse “Never Wanted To Be That Girl” était magnifique dans une robe blanche à manches longues et décolletée qui comportait une fente haute sur la jambe. Les cheveux de Carly ont été tirés en arrière dans un chignon lâche avec des pièces encadrant son visage et laissant apparaître une superbe paire de boucles d’oreilles en diamant scintillant. La nominée de la chanteuse de l’année a associé son look à des talons vert satiné à bout pointu ornés d’ornements étincelants.

Carly est sur le point de rejoindre Kelsea Ballerini et Kelly Clarkson sur scène à la Bridgestone Arena plus tard dans la soirée pour interpréter leur nouvelle collaboration, “You’re Drunk, Go Home”, de Le nouvel album de Kelsea. “J’ai senti qu’il y avait du culot et de la comédie dans cette chanson”, a déclaré le chanteur de “Dibs”. Panneau d’affichage d’amener Carly et Kelly sur la piste. “Alors j’ai pensé: ‘Qui sont les femmes dans ma vie qui sont des artistes qui ont ces deux choses?’ Carly et moi sommes amis depuis environ 10 ans, avant que l’un de nous n’ait quoi que ce soit et nous nous sommes vus personnellement et professionnellement à travers tant de saisons de la vie. Nous avons toujours voulu faire une chanson ensemble et cela avait du sens.

Elle a poursuivi: «Je pensais que la plus grande demande que je pouvais faire était Kelly Clarkson, et je lui ai envoyé un texto ce matin-là. Elle a fait sa voix ce soir-là.

Lors des répétitions des CMA, Carly a plaisanté avec HE que Kelsea a une “mauvaise influence” sur elle, en disant : “elle me fait faire des choses que je n’ai pas faites depuis que j’ai 21 ans.” Elle a ensuite appelé sa collaboratrice sa «meilleure petite amie de cette ville». “J’adore Kelly Clarkson. Je l’ai rencontrée plusieurs fois, je suis une grande fan d’elle, alors peut-être que je suis nerveuse de chanter en renfort avec Kelly Clarkson. Mais ça va être tellement amusant », a-t-elle taquiné à propos de la performance. “Nous ne sommes tous que des fans les uns des autres et de vraies petites amies, donc nous allons vraiment apporter le culot.”

L’année dernière, Carly a remporté le premier prix de la chanteuse de l’année, et elle est à nouveau candidate au prix, en compétition avec Carrie UnderwoodAshley McBryde et Lainey Wilson. “Tout le monde me demande ça”, a-t-elle dit HE sur la possibilité de remporter à nouveau le prix. «Je veux dire, c’était tout, tout, bien sûr. C’était le plus grand moment de ma vie l’année dernière et ça continue d’être la meilleure année de tous les temps, donc ce serait une façon folle de le terminer. Je veux dire, sincèrement. J’étais comme, ‘J’en veux juste un’, et je me souviens d’avoir reçu le texto qui disait, ‘Tu en as cinq.’ Et juste penser que j’ai fait de la musique qui a un tel impact est si spécial, c’est tout ce que j’ai toujours voulu quand j’étais enfant. Donc, ça me semble vraiment fou, je suis un peu à court de mots.