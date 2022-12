Voir sa déclaration – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Christine McViele claviériste, chanteur et auteur-compositeur derrière l’un des Fleetwood Mac’s succès bien connus, est décédée le 30 novembre à l’âge de 79 ans. Ses camarades de groupe ont pleuré la perte de leur ami bien-aimé, dont le guitariste principal de Fleetwood Mac Lindsey Buckingham. Un jour après l’annonce de la mort de Christine, Lindsey, 73 ans, a réfléchi à la perte en se rendant sur Instagram et en disant : « Le décès soudain de Christine McVie est profondément déchirant. Non seulement elle et moi faisions partie de la famille magique de Fleetwood Mac, mais pour moi Christine était une camarade musicale, une amie, une âme sœur, une sœur. Pendant plus de quatre décennies, nous nous sommes entraidés pour créer une belle œuvre et un héritage durable qui continue de résonner aujourd’hui. Je me sens très chanceuse de l’avoir connue. Bien qu’elle nous manquera profondément, son esprit vivra à travers ce travail et cet héritage.

La nouvelle de la mort de Christine a été partagée pour la première fois par sa page Instagram officielle. « Au nom de la famille de Christine McVie, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de Christine. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital ce matin, mercredi 30 novembre 2022, des suites d’une courte maladie”, indique le communiqué. « Elle était en compagnie de sa famille. Nous vous prions de bien vouloir respecter l’intimité de la famille en ces moments extrêmement douloureux, et nous aimerions que chacun garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable et d’un musicien vénéré qui était universellement aimé. RIP Christine McVie.

“Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie”, a déclaré le groupe dans un communiqué publié par de Mick Fleetwood compte de médias sociaux. “Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle. La déclaration a été partagée sur Stevie Nick’s compte IG officiel. “Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer.

Christine a rejoint Fleetwood Mac en 1970 après avoir épousé le bassiste du groupe, John McVie. Elle a joué un rôle essentiel dans le succès du groupe, aidant à les transformer d’un acte d’imitation de blues-rock britannique en un pionnier du pop-rock. Le premier album éponyme du groupe comprenait sept chansons écrites par McVie et/ou Buckingham. “Je pense que c’était dès le premier jour”, a déclaré McVie au Temps de Tampa Bay en 2017. “Quand nous sommes entrés en studio, c’était comme si j’obtenais ce qu’il jouait et il obtenait ce que je jouais.”

L’héritage du groupe est marié à son drame. L’album le plus emblématique du groupe, Rumeurs, est venu sur les talons de la séparation de Stevie Nicks de Lindsey Buckingham. Christine était en train de divorcer de son mari. L’une des chansons que Christine a écrites pour l’album, “You Make Loving Fun”, a été inspirée par sa relation avec un technicien d’éclairage Bourse au curry après s’être séparé de John.

“L’excitation, le bourdonnement de réaliser que vous avez écrit l’un des meilleurs albums jamais écrits, nous volions juste haut avec cette connaissance”, a déclaré McVie, par Auteur-compositeur américain. “Et chaque semaine, il était numéro un dans les charts pendant environ un an. Nous avons fait volte-face avec The Eagles et Hotel California. Mais c’était juste un moment phénoménal. Trop de drogues, trop d’alcool, mais c’était une année folle, folle. Cette époque était incroyable. ”

Christine a quitté le groupe en 1998 en raison d’une peur paralysante de voler et d’un désir de rester plus près de sa famille en Angleterre. Elle a rejoint le groupe en 2014.

“C’est étrange, vraiment, parce que nous ne sommes pas vraiment les meilleurs amis”, a déclaré McVie à propos de son groupe en s’adressant au Temps de Tampa Bay. « Nous ne traînons pas vraiment beaucoup ensemble. Mais nous avons un lien musical très fort les uns avec les autres. Une fois en studio, on travaille très bien en équipe. Nous inspirons des idées les uns avec les autres. C’est assez incroyable, vraiment, que je puisse écouter quelque chose qu’il joue et qu’il travaille, et ensuite nous nous relions très bien. C’est comme ça au fil des ans – nous avons des idées différentes et coopérons de manière très naturelle.