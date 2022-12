Voir Riley Keough et Sam Claflin – Hollywood Life

marguerite jones est ce quelqu’un. Daisy Jones et les Six est l’une des émissions les plus attendues de 2023, et Prime Video a publié un bref aperçu. Le teaser, qui révèle également la date de la première, donne un aperçu de Riley Keough comme la seule et unique Daisy Jones, avec de Sam Claflin Billy Dunn. Billy fait un clin d’œil à Daisy sur scène alors que le groupe se prépare pour un concert épique. Pâmoison.

La série est basée sur le roman à succès de Taylor Jenkins Reid. Le casting comprend également Camila Morrone comme Camila Dunne, Maison d’eau Suki comme Karen Sirko, Nabiyah comme Simone Jackson, Will Harrison comme Graham Dunne, Josh Maison Blanche comme Eddie Roundtree, Sébastien Chacon comme Warren Rhodes, et Thomas Wright comme Teddy.

Le drame musical suivra l’ascension et la chute d’un groupe de rock renommé à la fin des années 1970. En 1977, Daisy Jones & The Six étaient au sommet du monde. Mené par deux chanteurs charismatiques – Daisy Jones et Billy Dunne – le groupe était passé de l’obscurité à la gloire. Et puis, après un spectacle à guichets fermés au Soldier Field de Chicago, ils ont arrêté. Maintenant, des décennies plus tard, les membres du groupe acceptent enfin de révéler la vérité. C’est l’histoire de la façon dont un groupe emblématique a implosé à l’apogée de ses pouvoirs.

Riley n’est pas étranger au monde de la musique. Son grand-père est une légende du rock and roll Elvis Presley. Producteur exécutif Scott Neustadter ont révélé qu’ils savaient que Riley était Daisy au moment où ils ont commencé à regarder son auto-cassette. “Elle s’est tellement identifiée non seulement au personnage, mais à l’ensemble aura du personnage », a déclaré Scott Salon de la vanité. Collègue producteur exécutif Lauren Neustadter a ajouté: “Elle est arrivée et était vraiment passionnée par tout et a lu le livre et a adoré le livre et a dit:” Je veux être Daisy, je un m Marguerite.'”

Quant à Sam, l’acteur a subi une transformation majeure pour jouer Billy, notamment en apprenant à jouer de la guitare. “Je suis embrumé en pensant à la transformation et au dévouement”, a déclaré Lauren à propos de Sam. «Pendant COVID, il était en Angleterre avec ses enfants, et il les scolarisait à la maison pendant la journée, et il s’occupait d’eux, puis il les endormait et il montait sur un Zoom pour [learn how to] jouer de la guitare. Et il a aussi vraiment changé. Il a transformé son corps pour qu’il ressemble vraiment à une rock star des années 70. Il montait sur le Zoom et montait à la guitare et il travaillait avec son coach vocal. C’était sans arrêt. Il était vraiment en train de se transformer en Billy, et Riley a fait de même.

Daisy Jones et les Six sera diffusé le 3 mars 2023 sur Prime Video. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine tous les vendredis jusqu’au 24 mars.