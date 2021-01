C’est l’avenir que nous pouvons voir: Raven-Symoné est mis à l’épreuve.

Plus précisément, le test TikTok! Elle et sa femme Miranda Pearman-Maday sont en compétition sur le tout nouveau de ce soir Visage de jeu de célébrité, et dans cet aperçu, la star de Disney Channel peut être vue montrant plusieurs mouvements rendus populaires par l’application.

Dans le cadre du défi « Tik Talk Dance Off » sur le Kevin Hart-hébergé E! série, un membre de l’équipe regarde et décrit verbalement une danse TikTok, tandis que l’autre doit exécuter les mouvements (avec les yeux bandés, néanmoins!) en utilisant uniquement les instructions de leur partenaire. Les enjeux sont élevés puisque tous les concurrents – en plus de Raven et Miranda, il y a Jack Osbourne et Kelly Osbourne et Sherri Shepherd et Lauren Marshall– sont d’anciens perdants à la recherche de la rédemption. Mais malheureusement pour eux, il y a plus: chorégraphe de renom Laurieann Gibson jugera leurs pas de danse.

Raven a-t-il ce qu’il faut?