VOIR | Plus de majesté céleste alors que le télescope James Webb révèle un sablier flamboyant autour d’une étoile en formation

Le télescope spatial James Webb a dévoilé mercredi sa dernière image de la majesté céleste, un sablier éthéré de poussière orange et bleue tiré d’une étoile nouvellement formée en son centre.

Les nuages ​​colorés ne sont visibles qu’en lumière infrarouge, ils n’avaient donc jamais été vus avant d’être capturés par la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam), ont déclaré la NASA et l’Agence spatiale européenne dans un communiqué.

La très jeune étoile, connue sous le nom de protoétoile L1527, est cachée dans l’obscurité par le bord d’un disque de gaz en rotation au col du sablier.

Cependant, la lumière se répand du haut et du bas du disque, éclairant les nuages ​​en forme de sablier.

Les nuages ​​​​sont créés par des matériaux éjectés de l’étoile entrant en collision avec la matière environnante, indique le communiqué. La poussière est la plus fine dans les sections bleues et la plus épaisse dans les parties orange, a-t-il ajouté.

La protoétoile, âgée d’à peine 100 000 ans et au stade le plus précoce de la formation d’étoiles, n’est pas encore capable de générer sa propre énergie.

Le Protostar dans le nuage sombre L1527 avec les éjections de l’étoile au-dessus et au-dessous apparaît orange et bleu dans la vue infrarouge. Document AFP / ESA, NASA, CSA, STScI / AFP

Le disque noir environnant, qui a à peu près la taille de notre système solaire, alimentera en matière la protoétoile jusqu’à ce qu’elle atteigne finalement “le seuil pour que la fusion nucléaire commence”, indique le communiqué.

“En fin de compte, cette vue de L1527 offre une fenêtre sur ce à quoi ressemblaient notre Soleil et notre système solaire à leurs débuts”, a-t-il ajouté.

La protoétoile est située dans le nuage moléculaire du Taurus, une pépinière stellaire abritant des centaines d’étoiles presque formées à environ 430 années-lumière de la Terre.