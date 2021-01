Réveillez les membres de notre nation: iCarly le casting est officiellement réuni!

Le 27 janvier, Miranda Cosgrove prendre à Instagram pour partager une photo d’elle et d’elle iCarly co-stars Nathan Kress et Jerry Trainor. Les acteurs, qui ont joué dans la sitcom Nickelodeon de 2007 à 2012, se préparent pour le redémarrage de la série, qui a été annoncé en décembre 2020.

Jerry a également partagé la photo en écrivant «Préparez-vous» dans la légende, tout comme Nathan, qui a sous-titré la photo «Mon peuple».

iCarly a joué Miranda comme la titulaire Carly Shay, une adolescente qui a joué dans la populaire série Web iCarly aux côtés de son meilleur ami Sam Puckett, joué par Jennette mccurdy. Nathan a dépeint Freddy Benson, le voisin de Carly et le producteur technologique de l’émission, tandis que Jerry est apparu comme le frère aîné et le tuteur de Carly, Spencer.

Le casting de la nouvelle émission, qui sera diffusé sur Paramount Plus, le prochain changement de marque de CBS All Access, manque actuellement Jennette, qui jouait auparavant dans le spin-off Sam et chat contraire Ariana Grande. En plus, Noah Munck, qui a incarné Gibby Gibson, l’ami de Carly, est également introuvable.