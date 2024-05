Voir Millie Bobby Brown et son mari Jake Bongiovi montrer leurs alliances

Millie Bobby Brun fait comprendre qu’elle n’est plus une demoiselle.

Le Choses étranges l’actrice et son mari Jake Bongiovi-fils de Jon Bon Jovi– ont exposé leurs alliances lors d’une promenade romantique à New York le 28 mai, une semaine après l’annonce de la nouvelle selon laquelle le couple s’était marié lors d’une cérémonie privée au début du mois.

Pour la sortie de l’après-midi, Millie, 20 ans, a dévoilé ses abdominaux toniques dans un haut court sportif, un pantalon taille basse et des baskets. Pour couronner le tout, elle a noué son pull blanc autour de sa taille et portait un chapeau gavroche et des lunettes de soleil. En plus de son alliance en or assortie, Millie a également enfilé sa superbe bague de fiançailles en diamant, qui brillait au soleil alors qu’elle se pavanait sur le trottoir.

Quant à Jake, 22 ans, il a coordonné des tenues avec sa femme, un short bleu et un pull blanc cassé à col en V avec des lunettes de soleil. À un moment donné, il l’a entourée de ses bras et lui a fait un large sourire.

Le retour du couple à New York intervient quatre jours après que la star de Damsel a montré son nouveau bijou lors d’un voyage avec Jake dans les Hamptons, où ils ont été aperçus l’air tous aimés lors d’un trajet en voiture dans une décapotable.