Ce soir, nous nous dirigeons tous vers Whoville.

C’est vrai, fanatiques de vacances: la production de NBC du Dr Seuss The Grinch Musical premières ce soir, mercredi 8 décembre à 20 h, et grâce à l’interprétation de deux heures du livre classique pour enfants Comment le Grinch a volé Noël, vous pouvez entrer dans l’esprit festif sans même quitter le confort de votre canapé!

Matthew Morrison ouvre la voie, jouant le rôle principal du, le, le … LE GRINCH, comme l’a dit Cindy Lou Who. Ceci, bien sûr, nécessite le Joie l’acteur doit subir un processus de transformation intense, assisté par le maquillage, les prothèses et beaucoup de peinture verte – mais une fois le relooking de près de quatre heures terminé, on ne peut nier qu’il incarne vraiment le méchant, M. Grinch.

En fait, vous n’avez pas à nous croire sur parole. E! vous apporte un aperçu de ce qui se passe dans la transformation de la tête aux pieds de Matthew dans le clip ci-dessus.