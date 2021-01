Plus tard Pop du jour, Nikki a également discuté d’elle et des plans d’Artem pour leur mariage. Les deux se sont fiancés en novembre 2019, mais n’ont pas été en mesure de se marier en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Maintenant, le couple mise sur un mariage d’automne, en particulier celui qui tombe autour de Thanksgiving 2021.

« Je veux juste que ce soit à une époque où nous n’avons pas à nous éloigner socialement ou à porter des masques », a expliqué Nikki. «C’est tellement bizarre parce qu’Artem et moi sommes comme, on commence à planifier? N’est-ce pas? Je ne sais pas.

Elle a poursuivi: « Je suis comme, ‘Tu es une danseuse’, et je dois me cogner et grincer la nuit de ma nuit de noces … Je veux que tout le monde le fasse aussi. Et je pense que ce sera un très bon moment parce que nous avons tous, depuis presque un an, dû être socialement éloignés … Je prie et j’espère que nous pourrons commencer à planifier dans un mois ou deux, sachant que comme bon, à l’automne, nous serons ouverts . «