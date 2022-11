VOIR | Maintenant, les manifestants pour le climat ciblent la peinture de Gustav Klimt dans un musée autrichien

Des militants du climat ont versé mardi un liquide noir sur le chef-d’œuvre du peintre autrichien Gustav Klimt La mort et la vie au Musée Léopold de Vienne, a indiqué un porte-parole à l’AFP.

“Les restaurateurs travaillent pour déterminer si le tableau protégé par le verre a été endommagé”, a déclaré Klaus Pokorny.

Un groupe d’activistes autrichiens et allemands pour le climat appelé “Dernière génération” a revendiqué l’attaque sur Twitter.

Dans des images partagées par le groupe sur les réseaux sociaux, on peut voir deux hommes verser un liquide noir et huileux sur le célèbre tableau de Klimt avant d’être arrêtés par un employé du musée.

“Arrêtez la destruction des fossiles. Nous courons vers l’enfer climatique”, a crié l’un des manifestants.

L’entrée au Musée Léopold était gratuite mardi dans le cadre d’une journée parrainée par le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV.

De nombreux chefs-d’œuvre à travers l’Europe ont été attaqués ces dernières semaines lors de protestations contre le manque d’action contre le changement climatique.

Ils se sont collés à un Francisco Goya à Madrid, ont jeté de la soupe à Vincent van Gogh à Londres et à Rome, et écrasé des pommes de terre à un Claude Monet.

Des militants du climat ont pulvérisé un liquide noir sur la mort et la vie de l’artiste autrichien Gustav Klimt au musée Leopold de Vienne. AFP DOCUMENT / LETZTE GENERATION ÖSTERREICH / AFP

À la suite des manifestations, des dizaines des plus grands musées du monde ont publié la semaine dernière une déclaration commune affirmant que les militants écologistes qui attaquent les peintures “sous-estiment gravement” les dommages qui pourraient être causés.

La déclaration a été menée par le Prado à Madrid et signée par les directeurs de plus de 90 musées de renommée mondiale, dont le Guggenheim à New York, le Louvre à Paris et les Offices à Florence.