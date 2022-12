Voir Lionel Messi prendre sa couronne n’était rien de moins qu’un grand point culminant du film, déclare Kartik Aaryan

L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan, connu pour être un fanatique de football, s’est rendu au Qatar pour regarder ce match historique entre l’Argentine et la France en direct dans le stade et comme prévu, ce fut une expérience inoubliable.

Parlant de la même chose, Kartik partage : “C’était pour le moins l’expérience la plus écrasante. Regarder une finale de la Coupe du Monde de la FIFA en direct est maintenant coché sur ma liste de choses à faire et je suis heureux d’avoir vu le meilleur. J’étais littéralement en train d’y aller. à travers une montagne russe d’émotions, de ce match, je pense que tout le monde l’était. Le bonheur de voir la Shehzada du football, Messi prendre sa couronne n’était rien de moins qu’un grand point culminant d’un film ! Il y a toujours tant à apprendre de ces légendes et hier soir, il a vraiment remporté une victoire historique. J’ai perdu ma voix à cause de toutes les acclamations et les huées d’hier et Sameer (Vidwans) monsieur ne sera sûrement pas content une fois que je serai de retour sur le plateau (Rires). Mais je suppose que n’importe qui serait d’accord, que ça valait la peine de perdre ma voix pour Messi et aussi pour la rockstar du match, M Bappe.”









Kartik Aaryan avait partagé un aperçu de la cérémonie d’ouverture, où l’on peut voir les drapeaux de l’Argentine et de la France qui tournent vers l’acteur souriant en mode selfie. Il a également partagé divers aperçus soutenant la France et à la fin, un message spécial pour M Bappe. Il a également partagé un message de félicitations pour Messi en l’appelant “Shehzada” pour sa méga victoire. Plus tard, il a également partagé une note sincère pour Mbappe, la rockstar française qui a si bien joué, l’appelant l’avenir du sport.

Kartik a toujours été un fan de football et fait également partie du club All Stars Football qui comprend des acteurs comme Ranbir Kapoor et Abhishek Bachchan, qui étaient tous également allés à Dubaï pour jouer un match il y a quelques mois. Il a également été vu à plusieurs reprises en train d’attraper un match de football sur le gazon chaque fois qu’il en avait le temps ou de jouer à la version jeu vidéo de ce sport pendant ses tournages. Il avait également partagé une fois qu’il avait l’habitude de superposer des cours à l’école pour jouer au football.

Sur le plan du travail, comme le premier aperçu de son prochain Shehzada a déjà laissé les masses impressionnées, Kartik sera également vu dans Aashiqui 3, et le prochain sans titre de Kabir Khan avec Satyaprem Ki Katha.