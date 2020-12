Il n’y a pas moins d’amour dans une simple fête d’anniversaire – il suffit de regarder celle-ci pour la fille de The Rock, Jasmin.

Le mercredi 16 décembre Dwayne JohnsonLa deuxième fille de a célébré son cinquième anniversaire au milieu de la pandémie de coronavirus. Compte tenu des circonstances mondiales, sa fête d’anniversaire était à la maison avec les personnes les plus proches de son cœur: Johnson, maman Lauren Hashian, grand-mère Ata Johnson et soeur Tiana, 2.

Dans une vidéo que Johnson a publiée sur Instagram, les fans peuvent regarder le groupe faire une sérénade à la fille d’anniversaire pendant que la mère de la star les accompagne sur le ukulélé et l’acteur présente un gâteau allumé.

« Jazzy a eu 5 ans aujourd’hui et cette petite tornade n’a aucune idée à quel point elle et sa petite sœur ancrent notre âme », a écrit la star du blockbuster sur Instagram. «Comme toutes les familles du monde entier, nous avons dû organiser des célébrations d’anniversaire COVID très discrètes pour nos bébés cette année, mais notre amour et notre mana seront toujours les choses les plus fortes qui coulent dans cette famille.

En fin de compte, c’est vraiment tout ce qui compte. «