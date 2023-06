Voir l’hommage à la co-vedette d’Everwood – Hollywood Life

Voir la galerie





Chris Pratt pleure la perte de deux de ses co-stars de Everwood, décédé à seulement deux semaines d’intervalle. Chris est allé sur Instagram le 13 juin pour publier un hommage à Traiter Williamsdécédé un jour auparavant, et s’est également assuré de mentionner une autre co-star décédée, Jean Beasleydécédé le 30 mai. « C’est une saison incroyablement triste pour les acteurs et l’équipe de Everwood« , a écrit Chris. « Nous sommes encore sous le choc de la perte de John Beasley et hier nous avons également perdu Treat Williams. Les deux hommes étaient des acteurs exceptionnels, des maris, des pères et des amis merveilleux. Ils vont énormément nous manquer. »

Après avoir mentionné tout ce qu’il avait appris de John et de Treat, Chris a envoyé un peu d’amour à leurs deux familles. « La famille Beasley et la famille Williams seront dans les prières de ma famille », a-t-il poursuivi. « Puissions-nous vous revoir messieurs. Que Dieu te bénisse. Embrassez vos proches. Contactez cette personne qui vous préoccupe. La vie est fragile, précieuse et finie. Embrassez-le et embrassez-vous les uns les autres. Il a conclu son message avec quelques recommandations de films, ses choix étant des films dans lesquels Treat et John ont joué.

Everwood a été diffusé pendant quatre saisons sur la WB entre 2003 et 2006. Treat a joué le rôle d’un père veuf dans la série, qui a déménagé sa famille dans une petite ville fictive du Colorado après la mort de sa femme. Chris a joué l’un des enfants de la ville dans l’émission. Plusieurs autres Everwood co-stars, y compris Emily VanCamp et Grégory Smithqui jouait le fils de Treat dans la série, ont également rendu hommage à l’acteur après sa mort.

Treat est décédé dans un accident de moto le 12 juin. Il n’avait que 71 ans au moment de sa mort. Treat a laissé dans le deuil sa femme, Pam Van Sant, avec qui il était marié depuis plus de 35 ans, et leurs deux enfants. Pendant ce temps, John avait 79 ans lorsqu’il est décédé à l’hôpital moins de deux semaines avant Treat.

